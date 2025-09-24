Habertürk
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'i protesto etti

        PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto etti

        PAOK ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

        Anadolu Ajansı
        24.09.2025 - 19:28
        PAOK taraftarları, İsrail'i protesto etti!
        UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

        Bugün saat 19.45'te Toumba Stadı'nda oynanacak maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

        Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
