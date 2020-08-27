Genellikle aşırı kaygı hissi sonrasında nefes alamıyormuş hissine kapılarak başlayan ataklar çoğu zaman kalp krizi belirtileri ile karıştırılabilmektedir. Bu yüzden doğru bölüme gitmek zaman almakta bunun öncesinde birçok test ve tahliller yaptırılmaktadır. Tabi ki bu süre içerisinde kişi tekrar tekrar bu atakları yaşayabilmektedir. Böyle bir durumda oluşan belirtiler aşağıdaki şekildeyse panik atak rahatsızlığınız var demektir;

Aşırı kaygı sonucu kalp atışlarında hızlanma ve nabızda yükselme,

Nefes alamıyor gibi hissetme ve boğulacakmış gibi olma,

Soğuk terlemeler,

Mide bulantıları oluşması,

Baş dönmesi sonucu olan göz kararmaları,

Kendini bulunulan yeri ait hissetmeme durumu,

Ellerde, kollarda ve yüzde uyuşmalar hissetme,

Titremeler,

Delireceğini düşünme,

Öleceğini düşünme olarak ortaya çıkmaktadır.

Panik atak tedavisi; şiddetine yönelik olarak ilaç, terapi ve manyetik stimülasyon olarak yapılabilmektedir.

Kişi de oluşan ataklar başlangıç safhasındaysa; ilk olarak konuşarak tedavi edilme yöntemi öngörülmektedir. Kişinin hangi durumlarda ne şekilde kaygılar, korkular yaşadığı tespit edilir ve atak anında bunları kontrol altına almak için nefes egzersizleri öğretilir. Sonrasında atakları önlemek için kişi ilaç tedavisine yöneltilir. Vücutta serotonin hormonu salgılanmasını sağlayan ilaçlar verilmektedir. İlaç kullanımına mutlaka aralıksız tedavi süreci bitene kadar devam etmek gerekmektedir. Çünkü tüm bu ilaçlar etkisini 2 hafta içerisinde göstererek fayda sağlamaktadır. En önemli nokta ilaçların hiçbir işe yaramadığı düşünülerek, yarıda bırakılmamasıdır. Son tedavi yöntemi olarak ise; manyetik stimülasyon yapılmaktadır. Eğer kişi ilaç ve terapi yöntemine yanıt vermemişse ve kendisini panik atak geçireceğinden korkarak hayattan soyutlamışsa; panik atağa neden olan sorunların merkezine inilerek, sıfırdan tedavi edilmesi amaçlanır. Yapılan bu tedavinin hiçbir yan etkisi olmamaktadır.

Panik atak ilerleyen zamanlarda çok farklı boyutlara gelebildiğinden dolayı mutlaka kısa zamanda doktora gidilmesi ve tedaviye başlanması tavsiye edilmektedir.