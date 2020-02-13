Panik atak, beklenmedik zamanlarda ve aniden başlayan, zaman zaman, bazı bedensel belirtilerle birlikte olabilen yoğun sıkıntı ve korku nöbetleridir. İşte Panik atak hakkında merak edilenler...

Panik atak nasıl durdurulur?

Panik atak; aşırı kaygı meydana gelmesine sebep olarak başlayan, ruhsal ve ardından fiziksel belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur. Kişinin ölüm korkusu yaşamasına sebep olacak şekilde ileri safhalara kadar giden ankisiyete bozukluklarına sebep olan rahatsızlıktır. Belirtileri kişileri kalp krizi geçiriyormuş düşüncesine sokarak, öleceğini düşünmesine sebep olabilmektedir.

Görülen belirtiler şu şekilde görülmektedir;

• Nefes alamadığı düşünme sonucu boğuluyormuş gibi hissetme,

• Soğuk soğuk terlemeye başlama,

• Bulunulan ortamda koparak, sanki başka bir alemdeymiş gibi hissetme,

• Aşırı kalp çarpıntısı ve nabızda yükselmeler,

• Mide bulantısı,

• Baş dönmesi ve gözlerde kararma olması,

• Ellerde ve parmaklarda uyuşmalar oluşması,

• Öleceğini düşünme olarak ortaya çıkmaktadır.

Panik atak ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Genel olarak tedavi yöntemleri; ilaç ve terapi yapılarak ilerlemektedir.

Doktor öncelikle kişinin fobilerinden, korku ve kaygı yaşadığı durumlardan kurtarmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Buna uygun ilaçlar verilerek kişinin serotonin hormonu salgılaması sağlanmaktadır. Bu şekilde oluşan çarpıntı, nefes alamama durumu sonucunda paniğe kapılarak öleceğini düşünme korkusu hafifletilir.

İlaçların etkili olması için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda evde de panik atağı engelleyecek önlemler alınabilmektedir.

Bu önlemler şu şekildedir;

• Kafein içeren içeceklerden uzak durun; yapılan araştırmalara göre kafein içeren içeceklerin panik atağı tetiklediği tespit edilmiştir. Bu yüzden rahatsızlığı olan kişilerin tüketmesi önerilmemektedir.

• Egzersizlerle stresi kontrol altına alın; pilates, yoga ve buna benzer egzersizler ile bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatın. Stresli bir kişi de panik atak oluşumu daha fazla görülmektedir. Kendinizi egzersiz yaparak, kontrol altında tutmaya çalışın.

• Uyku düzeni; düzensiz uyku halleri kişinin stresini arttırarak panik atak yaşamasına neden olabilmektedir. Bu yüzden düzenli ve rahat bir şekilde uyumaya özen gösterin.

Bunlara dikkat ederek panik ataklarınızı kullandığınız ilaçlar etkili olana kadar önlem amaçlı yapabilirsiniz. Panik ataklarınız başladığı sırada ise; kendinizi nefes alabildiğinize odaklayın ve derin nefesler alarak sakinleşmeye başlayın. Bu arada derin nefesler alarak kafanızı meşgul edecek ve kaygınızdan uzaklaştıracak bir duruma yöneltin. Örneğin; 200’den geriye doğru saymak şeklinde yapabilirsiniz. Kaygınızdan uzaklaşana kadar devam edin. Kalabalık bir durumda panik atağa yakalandıysanız etraftaki kişilerin garip bakışları ve telaşlarından kendinizi uzaklaştırmak için sizi mutlu eden olayları düşünerek, bunlar üzerine yoğunlaşın.

Ataklarınız geçtikten sonra bu durum sırasında sizi hangi durumlar ve duygular kötüye sürüklüyorsa bunları not alın ve diğer bir atak durumunda not aldığınız şeylerden uzaklaşmaya kendinizi odaklayın.

Önemli olan sizin o anda ne hissettiğinizdir. Etrafınızda oluşan şeylere değil, kendinize odaklanmaya çaba gösterin.