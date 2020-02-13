13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Panik atak, beklenmedik zamanlarda ve aniden başlayan, zaman zaman, bazı bedensel belirtilerle birlikte olabilen yoğun sıkıntı ve korku nöbetleridir. İşte Panik atak hakkında merak edilenler...
Panik atak nasıl durdurulur?
Panik atak; aşırı kaygı meydana gelmesine sebep olarak başlayan, ruhsal ve ardından fiziksel belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur. Kişinin ölüm korkusu yaşamasına sebep olacak şekilde ileri safhalara kadar giden ankisiyete bozukluklarına sebep olan rahatsızlıktır. Belirtileri kişileri kalp krizi geçiriyormuş düşüncesine sokarak, öleceğini düşünmesine sebep olabilmektedir.
Görülen belirtiler şu şekilde görülmektedir;
• Nefes alamadığı düşünme sonucu boğuluyormuş gibi hissetme,
• Soğuk soğuk terlemeye başlama,
• Bulunulan ortamda koparak, sanki başka bir alemdeymiş gibi hissetme,
• Aşırı kalp çarpıntısı ve nabızda yükselmeler,
• Mide bulantısı,
• Baş dönmesi ve gözlerde kararma olması,
• Ellerde ve parmaklarda uyuşmalar oluşması,
• Öleceğini düşünme olarak ortaya çıkmaktadır.
Panik atak ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Genel olarak tedavi yöntemleri; ilaç ve terapi yapılarak ilerlemektedir.
Doktor öncelikle kişinin fobilerinden, korku ve kaygı yaşadığı durumlardan kurtarmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Buna uygun ilaçlar verilerek kişinin serotonin hormonu salgılaması sağlanmaktadır. Bu şekilde oluşan çarpıntı, nefes alamama durumu sonucunda paniğe kapılarak öleceğini düşünme korkusu hafifletilir.
İlaçların etkili olması için belirli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda evde de panik atağı engelleyecek önlemler alınabilmektedir.
Bu önlemler şu şekildedir;
• Kafein içeren içeceklerden uzak durun; yapılan araştırmalara göre kafein içeren içeceklerin panik atağı tetiklediği tespit edilmiştir. Bu yüzden rahatsızlığı olan kişilerin tüketmesi önerilmemektedir.
• Egzersizlerle stresi kontrol altına alın; pilates, yoga ve buna benzer egzersizler ile bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatın. Stresli bir kişi de panik atak oluşumu daha fazla görülmektedir. Kendinizi egzersiz yaparak, kontrol altında tutmaya çalışın.
• Uyku düzeni; düzensiz uyku halleri kişinin stresini arttırarak panik atak yaşamasına neden olabilmektedir. Bu yüzden düzenli ve rahat bir şekilde uyumaya özen gösterin.
Bunlara dikkat ederek panik ataklarınızı kullandığınız ilaçlar etkili olana kadar önlem amaçlı yapabilirsiniz. Panik ataklarınız başladığı sırada ise; kendinizi nefes alabildiğinize odaklayın ve derin nefesler alarak sakinleşmeye başlayın. Bu arada derin nefesler alarak kafanızı meşgul edecek ve kaygınızdan uzaklaştıracak bir duruma yöneltin. Örneğin; 200’den geriye doğru saymak şeklinde yapabilirsiniz. Kaygınızdan uzaklaşana kadar devam edin. Kalabalık bir durumda panik atağa yakalandıysanız etraftaki kişilerin garip bakışları ve telaşlarından kendinizi uzaklaştırmak için sizi mutlu eden olayları düşünerek, bunlar üzerine yoğunlaşın.
Ataklarınız geçtikten sonra bu durum sırasında sizi hangi durumlar ve duygular kötüye sürüklüyorsa bunları not alın ve diğer bir atak durumunda not aldığınız şeylerden uzaklaşmaya kendinizi odaklayın.
Önemli olan sizin o anda ne hissettiğinizdir. Etrafınızda oluşan şeylere değil, kendinize odaklanmaya çaba gösterin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!