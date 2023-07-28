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        Haberler Dünya Pandemiden bu yana ilk kez kapılarını açtı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya ülkenin yeni silahlarını tanıttı

        Pandemiden bu yana ilk kez kapılarını açtı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya ülkenin yeni silahlarını tanıttı

        Pandeminin ardından ilk kez yabancı misafirlere kapılarını açan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ağırlıyor. Kuzey Kore lideri Kim, Şoygu'ya ülkenin yeni silahlarını tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 07:45
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          Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang'da düzenlenen askeri geçitte Rusya ve Çin'den gelen heyetlere ülkesinin nükleer kapasiteli füzelerini, silahlarını ve taarruz uçaklarını tanıttı.

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          Kore Savaşı'nın sona ermesinin 70. yıl dönümü "Zafer Günü" olarak kutlandı.

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          Öte yandan Kuzey Kore pandemiden bu yana kapılarını ilk kez yabancı misafirlere açtı.

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          Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoyu başta olmak üzere Rus heyetinin yanı sıra Çinli yetkililer de Kuzey Kore'yi ziyaret ediyor.

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          Kim Jong Un, "Zafer Günü" kutlamaları kapsamında ülkenin yeni silahlarını sergiledi. Sergilenen silahlar arasında kıtalararası balistik füze de bulunuyor.

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          Kuzey Kore, en son Şubat 2018'de yabancı ülke delegelerini bir askeri geçit törenine davet etmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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