Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını ile gündeme gelen pandemi konusu herkesin gündemine girdi ve merak konusu oldu. Peki Pandemi nedir? Pandemi nasıl ilan edilir? Pandemi hastaneleri hangileridir? Konu ile ilgili merak edilen detayları araştırdık.

Pandemi Nedir?

Üç aydır bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün yayılma hızına ve insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkisine dikkat edildiğinde ülkede genel çapta koruyucu önlemlerin artırılmasını sağlamak amacı ile pandemi ilan edildi. Peki pandemi nedir?

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede ya da bir kıtada, çok geniş bir alanda hızlıca yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.

Salgın hastalık enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak gayet mümkündür.

Pandemi Nasıl İlan Edilir?

Pandemi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilir. Ortaya yeni çıkan ve henüz tanınmayan virüsün insandan insana kolay bir şekilde ve hızlıca yayılıyor olması en önemli kriterlerdir.

Pandemi ilan edilirken özellikle pandeminin toplum üzerindeki etkisi virüsün bulaştırıcılığına, hastalık oluşturma kalitesine ve yeteneğine yani virülansına, toplumdaki bireylerin bağışıklık durumuna, kişiler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özelliklerine, risk faktörlerinin varlığına, sunulan sağlık hizmetlerine ve iklim şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Pandemi Hastaneleri Hangileridir?

Bir hastanenin pandemi hastanesi olabilmesi için gereken şartlar bulunmaktadır bunlar enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve yeterli sayıda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan bütün hastaneler, ülkemizde Pandemi Hastaneleri listesine dahil edildi. Dolayısı ile her şehirde bu kriterleri barındıran özel ya da devlet fark etmeksizin en az bir tane Pandemi Hastanesi mevcut. Aşağıda bazı Pandemi hastaneleri listesini sizler için derledik.

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Çanakkale-Çan Devlet Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi İzmir

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi