30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını ile gündeme gelen pandemi konusu herkesin gündemine girdi ve merak konusu oldu. Peki Pandemi nedir? Pandemi nasıl ilan edilir? Pandemi hastaneleri hangileridir? Konu ile ilgili merak edilen detayları araştırdık.
Pandemi Nedir?
Üç aydır bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün yayılma hızına ve insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkisine dikkat edildiğinde ülkede genel çapta koruyucu önlemlerin artırılmasını sağlamak amacı ile pandemi ilan edildi. Peki pandemi nedir?
Pandemi; dünyada birden fazla ülkede ya da bir kıtada, çok geniş bir alanda hızlıca yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.
Salgın hastalık enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayısını ve pandemi nedeniyle ortaya çıkacak vakaları azaltmak gayet mümkündür.
Pandemi Nasıl İlan Edilir?
Pandemi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilir. Ortaya yeni çıkan ve henüz tanınmayan virüsün insandan insana kolay bir şekilde ve hızlıca yayılıyor olması en önemli kriterlerdir.
Pandemi ilan edilirken özellikle pandeminin toplum üzerindeki etkisi virüsün bulaştırıcılığına, hastalık oluşturma kalitesine ve yeteneğine yani virülansına, toplumdaki bireylerin bağışıklık durumuna, kişiler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özelliklerine, risk faktörlerinin varlığına, sunulan sağlık hizmetlerine ve iklim şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Pandemi Hastaneleri Hangileridir?
Bir hastanenin pandemi hastanesi olabilmesi için gereken şartlar bulunmaktadır bunlar enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve yeterli sayıda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan bütün hastaneler, ülkemizde Pandemi Hastaneleri listesine dahil edildi. Dolayısı ile her şehirde bu kriterleri barındıran özel ya da devlet fark etmeksizin en az bir tane Pandemi Hastanesi mevcut. Aşağıda bazı Pandemi hastaneleri listesini sizler için derledik.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!