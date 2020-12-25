Ambulans gelin arabası oldu! Düğüne böyle gittiler!

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Zeynep Fırtına (48) ve Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş doktoru Erhan Yaymacı (44),pandemi sürecinde yoğun bakım servislerinde görev yapmaya başladı. Zorlu süreçte aile büyükleriyle dahi görüşemeyen çift, dünya evine girmeye karar verdi ancak koronavirüs riski yüzünden aileleri tanıştıramadı.
AMBULANS ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ
DHA'da yer alan habere göre bugün, Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan çift, dünya evine sağlık önlükleriyle girdi. Çiftin gelin arabası ise çiçeklerle süslenen ambulans oldu. Belediyeye ait nikah salonuna siren sesleri eşliğinde ambulansla gelen çift, alkışlarla içeriye alındı. Çiftin nikahı ise maske ve mesafe kuralları doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ tarafından kıyıldı.
"ÖNLÜKLERLE SAĞLIK ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK"
Zorlu süreçte aileleriyle dahi görüşemediklerini anlatan Zeynep Fırtına, "Ben 25 yıllık hemşireyim ve eşim diş hekimi. Zor günler geçiriyoruz. Deprem acısını unutamadık. Sağlık camiasından çok kaybımız var. Bu yüzden biz de davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik.
Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Biz annelerimizi birbiriyle tanıştıramadık. İnsanlar o kadar dikkatsiz davranıyor ki kayıplarımız çok oluyor. Riskli olduğumuz için ailelerimiz dahi burada tanıştı. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.
"HEPİMİZ İÇİN DİKKATLİ OLALIM"
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Erhan Yaymacı ise, "Hepimiz için dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Birbirimizden uzak duralım. Düğün aracımızın ambulans olması arkadaşlarımızın bize bir jesti oldu. Pandemi ortamında çok süslenmemesi için arkadaşlarımızdan rica ettim. Bize bayrağımız yeter" diye konuştu.
"ONLAR BİZİM YANIMIZDA, BİZ DE ONLARIN YANINDAYIZ"
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da, "Bornova'da ikamet eden tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemleri ve 'Her şey bizden' projesi devam ediyor. Onlar bizim yanımızda, biz de onların yanındayız. Bu mutlu günlerinde onların nikahını kıymaktan dolayı mutluyum. Çok zor bir dönem geçirdik. Kaybedilmiş 1 yıl oldu. Böyle bir mutlu günü özlemişiz. İnşallah 2020 yılında daha mutlu bir dünya temenni ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarından müteşekkirim" dedi.
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