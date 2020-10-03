1000 TL sosyal yardım başvuru ve sonuçları

1000 TL pandemi sosyal destek parası başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Pandemi destek sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? soruları ihtiyaç sahiplerinin gündeminde. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan süreçte ekonomik olarak kötü etkilenen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuruları yapılıyor. Sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşlar e-devlet sisteminden sorgulama işlemi yapıyor. e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama detayları haberimizde...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURU FORMU

AA'nın haberine göre, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. Bu hizmeti 27 milyon 97 bin 316 sorgulamayla "e-Başvuru Sorgulaması", 18 milyon 465 bin 784 ile "PTT/Maske Başvurusu" ve 10 milyon 213 bin 308 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru" hizmeti izledi. e-Devlet pandemi sosyal destek ön başvuru formu için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (E-DEVLET)

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları şu şekilde yapılıyor:

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

PANDEMİ YARDIMI SONUÇ SORGULAMA 2020 E-DEVLET

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

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