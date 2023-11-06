Pandaların hayata tutunduğu park

Üçüncü Ulusal Araştırmadan bu yana yüzde 50'den fazla genişletilen bu rezerv sistemi, şu anda panda popülasyonunun yüzde 67'sini ve yaklaşık 1,4 milyon hektarlık panda yaşam alanını koruyor. Çin'in 2015 yılında gerçekleştirdiği dördüncü ulusal dev panda araştırmasına göre, on yıllardır süren koruma çabaları, yabani panda sayısının toplam 1864'e çıkmasına yardımcı oldu. Bilimsel araştırmalara göre, bir yabani hayvan türünün toplam sayısı bine bile ulaşamıyorsa bu tür hayvanın özel olarak korunması gerekiyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre dev panda artık nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilmiyor. Bunun yerine, sayılarındaki yavaş artış nedeniyle artık `savunmasız´ olarak değerlendiriliyor.