ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alacak. İki kişilik öğretim görevlisi kadrosuna başvuru yapmak isteyenler şahsen veya posta yoluyla başvurularını yapabilecek.

19 öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise 'https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris' web sitesinden çevrim içi başvuru yapabilir. Her iki ilan için de açıklanan müracaat tarihleri 13-27 Ağustos 2024.