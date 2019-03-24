Pamuk Prenses ve Avcı filmi oyuncuları kimler? Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Fantastik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ KONUSU

Pamuk Prenses ve Avcı’da, kötü kalpli kraliçe (Charlize Theron) sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prensesi (Kristen Stewart) ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı (Chris Hemsworth) zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prensesin insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen Avcı’dan savaş sanatı eğitimi alan prenses şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.

Alice Harikalar Diyarında filminin yapımcısı Joe Roth’un da yapımcıları arasında yer aldığı film Pamuk Prenses masalını fantastik bir boyuta taşıyor. Ödüllü reklam filmi yönetmeni Rupert Sanders’ın ilk sinema filmi olan yapımın senaryosunda ise Hossein Amini ve Evan Daugherty’nin imzası var.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ OYUNCULARI