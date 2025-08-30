Habertürk
        Haberler Dünyadan Pamela Anderson ve Liam Neeson'ın aşk muamması: Yalan mı, gerçek mi? - magazin haberleri

        Pamela Anderson ve Liam Neeson'ın aşk muamması: Yalan mı, gerçek mi?

        Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın aslında hiç çift olmadıkları ve ilişkilerinin bir halkla ilişkiler gösterisi olduğu iddia edildi. Karşı görüşte olanlar ise iki oyuncunun da böyle bir reklama ihtiyacı olmadığı görüşünü savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 16:00 Güncelleme: 30.08.2025 - 16:00
        Aşk muamması
        Bir süredir aralarında aşk iddiası olan Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın aslında hiç çift olmadıkları ve ilişkilerinin bir halkla ilişkiler çalışması olduğu iddia edildi.

        58 yaşındaki Pamela Anderson ile 73 yaşındaki Liam Neeson, komedi filmi 'The Naked Gun'da başrolleri paylaştı. İkilinin film için çıktıkları basın turları sırasında birbirlerine yakınlık göstermeleri sonucu sevgili oldukları konuşulmuştu.

        İkili, ilişki söylentileri hakkında çekingen davranırken, Liam Neeeson'ın bir arkadaşı, aşk haberini doğrulamıştı. Ünlü oyuncunun oğlu da sosyal medya paylaşımında, ikilinin fotoğraflarına emojilerle destek verince, aşklarına aileden de onay aldıkları yorumları yapılmıştı.

        Hatta Liam Neeson'ın 2009'da ölen eşi, oyuncu Natasha Richardson'ın kız kardeşi Joely Richardson da çiftin sosyal medya paylaşımının altına kırmızı kalple yanıt vermiş, Richardson'ın bu yorumuna, "Sizin bu yaklaşımınız herkesinkinden önemli" şeklinde övgü dolu mesajlar yağmıştı.

        Ancak şimdi Pamela Anderson ve Liam Neeson'ın ilişkisi sorgulanmaya başladı. İkilinin hiç birlikte olmadıkları ve bu iddiaların bir halkla ilişkiler gösterisi olduğu iddia ediliyor. İki oyuncu da bugüne dek çift olduklarını kendileri doğrulamadı. TMZ'ye konuşan bir kaynak, ikilinin hiçbir zaman baş başa akşam yemeği yemediğini ve asistanlarının her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

        Ancak ilişki haberinin gerçek olmadığı iddiası da yalanlandı. Bir kaynak; "Tamamen uydurma. Bir pazarlama stratejisi yoktu ve ikisinin de tanıtıma ihtiyacı yok" diye konuştu.

        People'a konuşan başka bir kaynak, oyuncuların ilişkisinin gerçek olduğunu söyleyerek; "İkisi de asla bir reklam kampanyasına katılmazdı. Çok iyi vakit geçiriyorlar. İkisinin de reklama ihtiyacı yok. İlişkileri sadece gösteriş için değil. Aralarında gerçek bir bağ var. İkisinin de böyle bir şeyi sahnelemesi için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

        #Pamela Anderson
        #Liam Neeson
        #aşk
        #ilişki

