        Haberler Dünyadan Pamela Anderson, Sylvester Stallone'un ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasında ısrarlı - magazin haberleri

        Pamela Anderson, Sylvester Stallone'un ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasında ısrarlı

        Pamela Anderson, iki yıl önce yayınlanan belgeselinde ileri sürdüğü, Sylvester Stallone'un ise yalanladığı ahlaksız teklif iddiasını yineledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:33
        Ahlaksız teklif iddiasında ısrarlı
        ABD'li oyuncu Pamela Anderson, meslektaşı Sylvester Stallone hakkındaki çarpıcı iddiasını yineleyerek gündeme geldi. Sevgili oldukları düşünülen Liam Neeson ile başrolleri paylaştığı 'The Naked Gun' filminin tanıtımı için Andy Cohen'in programına katılan Anderson, 2023'te yayınlanan 'Pamela' belgeselinde, bir zamanlar kendisine sevgilisi olması karşılığında, Stallone'un lüks otomobil ve daire teklif ettiği iddiaları hakkında konuştu.

        79 yaşındaki 'Rocky' yıldızı Sylvester Stallone, 58 yaşındaki Pamela Anderson'ın belgeselde dile getirdiği bu iddiayı daha önce kesin bir dille reddetmişti. Anderson, katıldığı TV programında iddiasını yineleyerek şunları söyledi; "Bunu nasıl uydurabilirsin ki? Yani, bu oldukça spesifik bir olaydı" diye konuştu. Andy Cohen ise şaka yollu olarak programın diğer konuğu 73 yaşındaki Liam Neeson'a, Anderson'a bir lüks otomobil teklif edip etmediğini sordu. Anderson da espriye; "Henüz değil" ifadesiyle yanıt verdi.

        Pamela Anderson, kendi adını taşıyan belgeselde Sylvester Stallone ile aralarında geçen diyaloğu anlatırken, "Bana bir numaralı sevgili olmam için bir daire ve lüks otomobil teklif etti. Ben de 'İki numara da var mı?' diye düşündüm" ifadesini kullanmıştı. Anderson; Stallone'dan, "Alabileceğin en iyi teklif bu tatlım. Artık Hollywood'dasın" yanıtını aldığını söylemişti.

        Pamela Anderson; "Ama aşık olmak istiyordum. Bundan daha azını istemedim" diye eklemişti. Sylvester Stallone'nun temsilcisi o dönemde; "Pamela Anderson'ın müvekkilime atfedilen ifadesi yanlış ve uydurmadır. Stallone, bu ifadenin hiçbir bölümünü kendisinin söylemediğini teyit ediyor" diye açıklama yapmıştı.

