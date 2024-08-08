1990'lı yılların ünlü dizisi 'Sahil Güvenlik'in yıldızı Pamela Anderson, 2023'te makyaj yapmayı bırakmasının ardından kendisine karşı değişen yaklaşımı anlattı.

Bir dergiye konuşan 57 yaşındaki oyuncu; "İnsanlar artık beni yolda durdurup 'Biliyor musun seni daha önce hiç sevmezdim ama artık seviyorum' diyorlar. Sonra ben de 'Hmm, burada bir iltifat aldım' diye düşünüyorum" dedi.