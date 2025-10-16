Pallacanestro Trieste - Galatasaray MCT Technic: 90-91 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalyan ekibi Pallacanestro Trieste'yi deplasmanda 91-90 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Giriş: 16.10.2025 - 00:02 Güncelleme: 16.10.2025 - 00:03
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray MCT Technic, İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini deplasmanda 91-90 mağlup etti.
Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 49-38 önde tamamladı.
Galatasaray MCT Technic'te Will Cummings 25, Fabian White 19 sayıyla oynadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ