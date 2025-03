Palaye Royale, İstanbul'a geliyor

BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şubat ve Mart ayı boyunca ABD turnesinde olan müzisyen grup Palaye Royale, bahar aylarında rotasını Avrupa’ya çeviriyor ve 9 Nisan akşamı İstanbullu müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Las Vegas doğumlu Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (gitar) ve Emerson Barrett (davul) kardeşlerden oluşan rock grubu, Palaye Royale adını 50’li yıllarda büyükanne ve büyükbabalarının Toronto’da tanıştığı Palais Royale dans salonundan alıyor.

Müzisyen grup 'Lonely', 'Mr Doctor Man' ve 'No Love in LA', 'Tonight Is The Night I Die', 'Dying In A Hot Tub' ve 'Little Bastards' gibi hitleriyle müzik listelerinde yer aldı.

Palaye Royale, Sumerian Records etiketi ile yayınlanan son albümleri 'Death or Glory' ile; müzikseverlere dönüştürücü ve görkemli bir müzik yolculuğu sunuyor. Dayanıklılık ve kendini keşfetmenin bir marşı olan 'Death or Glory', grubun aynı zamanda sanatsal evrimini ve glam-rock art-punk ve brit-pop'un sınırlarını kendilerine özgü bir sese zorlama kararlılığını da temsil ediyor. Albümde 'Showbiz' ve 'Just My Type'ın yanı sıra 10 yeni şarkı daha yer alıyor.