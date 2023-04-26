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Palamut balığı, dünyada en çok Türkiye ve Meksika’da avlanan balıkların başında gelmektedir. Uskumrugiller ailesine ait olan palamut sağlıklı beslenme için önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Sürüler halinde yaşayan palamut balıkları göçer bir balık çeşididir. Ülkemizde en fazla tüketilen balıkların başında gelen palamut balığı dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki palamut balığı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Palamut balığı nerelerde yaşar? Palamut balığının faydaları nelerdir? Bu yazımızda palamut balığının özellikleri, nerede yaşadığı ve sağladığı vitaminler gibi önemli bilgiler ele alınmaktadır.

Palamut Balığı Nedir?

Palamut balığı, Scombridae ailesine mensup olan ve başta Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere çeşitli bölgelerde bulunan göçer bir balık türüdür. Hem sportif hem de ticari balıkçılık açısından büyük öneme sahip olan palamut, lezzetli eti nedeniyle mutfaklarda sıklıkla tercih edilir. Palamut balığı kendi içerisinde boyutlarına göre türlere ayrılmaktadır. Bunlar;

Palamut vonozu (12–16 cm)

Kestane palamudu (16–22 cm)

Çingene palamudu (22–28 cm)

Palamut (28–35 cm)

Torik (40–45 cm)

Sivri (45–55 cm)

Altıparmak (55–65 cm)

Piçuta (65 cm ve üzeri)

Zindandelen (70 cm ve üzeri)

Palamut Balığı Özellikleri Neler?

Palamut balıkları, hızlı yüzme becerisine sahip oldukları aerodinamik ve uzun bir vücut yapılarına sahiptirler. Boyutları çoğunlukla 50-100 cm arasında değişir ve ortalama ağırlıkları 5-15 kg arasında bulunur. Palamut balığının sırt kısmı mavi-yeşil renkteyken, karın kısmı gümüş beyaz renkte olup yanlarında koyu renkli çizgiler bulunur. Etleri yoğun ve lezzetlidir ve farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabilir. Palamut balığı sürüler halinde yaşar. Bu balık hamsi, sardalya, kalamar ve diğer küçük balıkları yiyerek beslenir. Sığ suları tercih eden palamut için ideal sıcaklık 12 °C ve 27 °C arasında olmalıdır. Palamut balığının üreme mevsimi Mayıs ve Temmuz ayları arasındadır. Yetişkin bir dişi palamut 80 bin ila 2 milyon arasında yumurta bırakabilir. Palamut balıkları üreme döneminde 3 ya da 4 sefer yumurtlayabilir. Bu sebeple bu dönemde kesinlikle avlanma yapılmamalıdır.

Palamut Nerelerde Yaşar?

Palamut balıkları, özellikle Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaşarlar. Göçmen balıklar oldukları için, mevsimlere bağlı olarak farklı bölgelerde bulunabilirler. Açık denizlerde yaşamayı tercih eden palamutlar, üreme dönemlerinde kıyı bölgelerine yaklaşır ve sürüler halinde hareket ederler.

Palamut Balığı Vitaminleri

Palamut balığının eti, sağlık açısından yararlı besin değerlerine sahiptir. Vitamin, mineral, protein ve Omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Palamut balığı düşük kalorili bir balık olduğu için diyet yapanların sıklıkla tercih edebileceği bir balıktır. Potasyum, magnezyum, selenyum ve çinko gibi değerli besin maddelerini barındırır. Palamut balığı ayrıca en fazla D vitaminine sahip balıklardan biridir.

Palamut Balığının Faydaları

Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan palamut balığı kolesterolü dengeler.

Palamut balığı kalp krizi riskini ciddi oranda düşürür.

Palamut balığı içerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığına olumlu katkılar sunar.

Palamut balığının az bilinen faydalarından biri de ağız sağlığını koruması yönündedir. Diş ve kemik sağlığını destekleyen palamut balığı diş eti kanamalarının da önüne geçer.

Palamut balığı aynı zamanda cilt üzerinde de olumlu etkiler bırakır. Yaşlanmayı geciktirir ve cildin gençleşmesini sağlar. Aynı zamanda hücreleri yenileyici özelliği de vardır.

Palamut balığının sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Sinir sistemi üzerinde direkt bir etki yapan palamut balığı kötü hücrelerin çoğalmasını da önler.

Palamut balığı içerisindeki potasyum sayesinde kolesterolü dengeler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk