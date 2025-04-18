Besleyici değeri yüksek, doyurucu ve pratik bir deniz ürünü arıyorsanız, palamut balığı sofralarınıza hem sağlık hem de lezzet katmak için ideal bir seçenek olarak dikkate alınabilir. Fakat palamutun lezzetini zirveye taşıyabilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir. Peki, Palamut balığı nasıl pişirilir? Palamut pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

PALAMUT NASIL PİŞİRİLİR?

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Palamut, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofraların en sevilen balıklarından biridir. Doğru pişirme yöntemiyle hem lezzeti katlanır hem de besin değerleri korunur. Palamut balığını pişirmenin birçok yöntemi vardır: fırında, ızgarada, tavada ve buğulama şeklinde. Hangi yöntemi tercih edeceğiniz, hem damak tadınıza hem de hazırlamak istediğiniz menünün temasına bağlıdır.

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PALAMUT PİŞİRME TEKNİĞİ

Fırında pişirilebilir Palamut dilimleri, halka doğranmış soğan, domates ve limonla birlikte fırın tepsisine dizilir. Zeytinyağı, kekik ve karabiberle tatlandırılır. Üzeri kapatılmadan 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilir. Fırında pişirme, özellikle soğan ve limonla birleşince palamutun ağır kokusunu dengeler.

Izgarada pişirilebilir. Balık ızgaraya yapışmaması için önceden yağlanmalı ve balık hafif marine edilmiş olmalı. Orta ateşte, her iki yüzü 4-5 dakika pişirilmelidir. Balığın parçalanmaması için çok sık çevrilmemesi önerilir.

Tavada pişirilebilir. Un veya mısır unu ile kaplanan palamut dilimleri, bol kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartılır. Fazla yağın emilmesi için pişirme sonrası kağıt havlu üzerine alınmalıdır.

Buğulama yapılabilir. En sağlıklı seçeneklerden biri olan buğulama, palamutun sebzelerle ve aromatiklerle birlikte tencerede pişirilmesidir. Taze defne yaprağı, soğan ve limon bu tekniğin vazgeçilmez eşlikçisidir. REKLAM PALAMUT TARİFİ Malzemeler: 1 adet orta boy dilimlenmiş palamut 2 adet kuru soğan

2 adet domates

1 adet limon

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

1-2 defne yaprağı ( İsteğe göre) Yapılışı : Balığı temizleyip dilimleyin. Her dilimi tuz, karabiber ve zeytinyağı ile ovun.

Soğanları halka halka doğrayıp fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine domates ve limon dilimlerini serpiştirin.

En üst sıraya palamut dilimlerini dizin. Defne yaprağını aralara serpiştirin.

180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Yanında bol yeşillikli roka salatası ile servis edin. PALAMUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI Palamutun hem lezzetli hem de kıvamında pişmesi için aşağıdaki püf noktalarına mutlaka dikkat

Balığın gözleri parlak ve bombeli, solungaçları ise canlı kırmızı renkte olmalı. Eti sıkı ve diri olmalı.

Limon suyu, zeytinyağı ve tercihen sarımsakla hazırlanan karışımda en az 30 dakika marine edin. Bu, hem koku giderir hem de lezzet kazandırır.

Balığın doğal yağları yüksek olduğu için fazla pişirme etin kurumasına neden olur. Tavada her yüzü 3-4 dakika yeterlidir.

Tavada kızartma yaparken dilimleri mısır unu ile kaplamak dışının çıtır olmasını sağlar.

Soğan, limon, defne yaprağı ve hatta kapari gibi malzemeler palamutla çok iyi uyum sağlar.

Çok yüksek ısıda pişirme balığın dışını yakar, içini ise çiğ bırakır. Orta ateşte yavaş pişirme idealdir.

Tepsiye bir miktar su ya da beyaz şarap eklemek, balığın daha nemli pişmesini sağlar. PALAMUT ÖZELLİKLERİ Palamut, uskumrugiller ailesine ait, etli ve yağlı bir balıktır.

Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Marmara’da bolca avlanır.

Eylül ayı itibarıyla deniz sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alır.

Ekim ve kasım aylarında en lezzetli halini alır çünkü bu dönem balığın yağ oranı en yüksek seviyededir.

Boyuna göre farklı adları bulunur. 20 cm’den küçük olanlara çingene palamudu adı verilirken 25-30 cm arasına palamut denir.35 cm’den büyük olanlara ise torik adı verilir. Besin değerleri oldukça yüksektir.

Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.

Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimini destekleyicidir.

D vitamini ve B12 vitamini açısından değerli bir kaynaktır.