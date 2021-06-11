Pakistan’da otobüs kazası kazası: 19 ölü, 50 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Khuzdar ilçesinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü 50 kişi ise yaralandı

Bölgede yerel polisi yetkilisi olan Hafeez Ullah Mengal, kurtarma ekiplerinin ölü ve yaralıları hastaneye taşıdığını söyledi.

Otobüsteki yolcuların bir türbe ziyareti sonrasında dönüş yolunda gerçekleşen kaza, Pakistan’daki Sind eyaletinden Dadu’ya döndükleri sırada meydana geldi.

Otobüsteki hacılardan 19 kişi hayatını kaybetti. AP’nin haberine göre sürücü, keskin bir dönüş sırasında virajı alamadı ve otobüs kontrolünü kaybederek devrildi.

Pakistan'da özellikle kötü yol altyapısı ve trafik yasalarına uyulmaması nedeniyle ölümcül kazalar çok sık yaşanıyor.

*Görsel: 2017 yılında Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da, Lakpass bölgesinden Karaçi'ye hareket eden bir yolcu otobüsünün gerçekleştirdiği kaza görüntüsü.