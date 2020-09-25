Pakistan'da binlerce Hindu Hindistan'ı protesto etti

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) milletvekili ve Pakistan Hindu Meclisi (PHC) Başkanı Dr. Ramesh Kumar Vankwani'nin öncülüğünde binlerce kişi, 100'ün üzerinde otobüsle Lahor'dan başkent İslamabad’a geldi.
Başkentte parlamento, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu "kırmızı bölge" içerisindeki Hindistan Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralandı.
Hindistan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi aleyhine slogan atan protestocular, ellerinde "adalet istiyoruz, şeffaf soruşturma talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
PTI milletvekili ve PHC Başkanı Vankwani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saatlik yolu 12 saatte geldiklerini kaydederek, polisin kendilerini sürekli durdurduğunu söyledi.
Kimseye sıkıntı çıkarmak istemediklerini ve barışçıl bir gösteri düzenlediklerini ifade eden Vankwani, her halükarda Hindistan elçiliği önünde protesto gösterisi gerçekleştireceklerini belirtti.
Vankwani ile elçiliğin yakınına gelen binlerce kişi gece boyu oturma eylemi gerçekleştirdi.
Göstericiler, talepleri karşılanana değin elçilik yakınındaki protestolarını sürdüreceklerini kaydetti.
- Pakistan'dan "endişeliyiz" açıklaması
Protestocular, 11 Pakistanlı Hindu göçmenin öldürüldüğünü iddia ederken, Hint medyası ise söz konusu kişilerin intihar ettiğini öne sürüyor.
Öte yandan Pakistan hükümeti, Yeni Delhi yönetiminden olayla ilgili yürütülen soruşturmanın kendileriyle paylaşılmasını talep ediyor.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından 15 Eylül’de yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, Hindistan'ın Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve Hindu aile üyelerinin ölümüne ilişkin "ciddi" endişelerini bildirdiği kaydedilmişti.
Açıklamada, Yeni Delhi yönetiminden Rajasthan eyaletinin Jodhpur ilçesine bağlı Lodta Haridasot köyünde 9 Ağustos'ta ölü bulunan 11 aile bireyi hakkında "Pakistan'ın Hindistan'daki Büyükelçiliği tarafından olayla ilgili ayrıntılar için tekrarlanan taleplerine rağmen, Hindistan hükümetinin konudan kaçmaya devam ettiği, olay hakkında sadece yetersiz bilgi verdiği ve ölümlerin nedeni ve şartları hakkında bilgi paylaşmadığı” vurgulanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!