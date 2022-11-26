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Painite taşı nedir, özellikleri ve yararları nelerdir? Painite taşı neden pahalı, kaç TL'ye satılıyor?

Elmastan bile pahalı: Painite taşı nedir, faydaları nelerdir?

Painite, oldukça nadir bulunan ve yakuta benzeyen bir madendir. Dünyada tek bir bölgeden çıkartılan taş, elmastan bile daha pahalı. Mücevher üretimi için kullanılan Painite taşının insan sağlığına da birçok yararı bulunuyor.

Giriş: 26.11.2022 - 17:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Painite taşı, elmastan bile daha pahalı bir taştır. İlginç bir oluşuma sahip olan taş, dünyada yalnızca tek bir bölgeden, sayılı şekilde çıkarılıyor. Bu özellik, Painite taşını elmastan bile daha pahalı olmasını sağlıyor. Peki, Painite taşı nedir ve faydaları nelerdir? İşte, haberler...

  • PAİNİTE TAŞI NEDİR?

    Painite, çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir.

    (Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşmesi ile oluşan bir  tuzdur. İçindeki demir minerali miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri alır, bu kristale rengini veren de budur.)

    İlk olarak 1950’li yıllarda İngiliz mineralog Arthur C.D. Pain tarafından Myanmar’da bir yakut yatağında keşfedilmiştir. Taşa, onu keşfeden mineralogun ismi verilmiştir.

  • Miktar olarak Elmas taşından daha nadirdir. 1-2 gramlık küçük kristaller halinde bulunmuştur.

    Painite taşı dünya üzerindeki en değerli taşlardan birisidir. 2001 yılında sadece dünyada sadece 3 tane bulunan bu değerli taş Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.

  • PAİNİTE TAŞI NEREDE BULUNUR?

    Myanmar diğer ismi ile Burma, Güneydoğu Asya’da bir ülkedir. Bulunan Painite kristalleri sadece buradan elde edilmiştir.

    Borat içeren herhangi bir yakut yatağında bulunma ihtimali olsa da bu taş için bilinen ve kayıtlara geçen tek yer burasıdır.

  • PAİNİTE TAŞI NE İŞE YARAR?

    Altıgen şeklinde bir kristal olarak tanımlanan Painite taşı, aliminyum ve kalsiyum yanı sıra bor ve oksijen minerallerinin karışımlarını barındıran doğal bir mineraldir.

    Yakut ile sıklıkla karıştırılan painite taşını bu taştan ayıran en önemli özelliği kırılma sayısıdır. Ayrıca bu taş yakuta göre farklı kimyasal özelliklere sahiptir. Painite taşının bilinen faydaları şunlardır;

    - Vücutta tiroid bezinin ve hormonun dengeli, düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

    - Kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur.

    - Endokrin bezlerinin dengeli çalışmasına yardımcı olur.

    - Enfeksiyonların giderilmesi için faydalıdır.

    - Soğuk algınlığı gibi hastalıklarda koruyucudur.

    - Lupus, kızamık, çiçek hastalığı gibi hastalıklar için şifalıdır.

    - Sindirim organlarını iyileştirir ve beraberinde sindirim sisteminin düzenler.

    - Cildin gençleşmesine yardımcı olur.

    - Çakraları aktif hale getirir ve aynı zamanda dengeler.

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