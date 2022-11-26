PAİNİTE TAŞI NE İŞE YARAR?
Altıgen şeklinde bir kristal olarak tanımlanan Painite taşı, aliminyum ve kalsiyum yanı sıra bor ve oksijen minerallerinin karışımlarını barındıran doğal bir mineraldir.
Yakut ile sıklıkla karıştırılan painite taşını bu taştan ayıran en önemli özelliği kırılma sayısıdır. Ayrıca bu taş yakuta göre farklı kimyasal özelliklere sahiptir. Painite taşının bilinen faydaları şunlardır;
- Vücutta tiroid bezinin ve hormonun dengeli, düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
- Kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur.
- Endokrin bezlerinin dengeli çalışmasına yardımcı olur.
- Enfeksiyonların giderilmesi için faydalıdır.
- Soğuk algınlığı gibi hastalıklarda koruyucudur.
- Lupus, kızamık, çiçek hastalığı gibi hastalıklar için şifalıdır.
- Sindirim organlarını iyileştirir ve beraberinde sindirim sisteminin düzenler.
- Cildin gençleşmesine yardımcı olur.
- Çakraları aktif hale getirir ve aynı zamanda dengeler.