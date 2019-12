Polis Akademisi'nde yapılan açıklamada "2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Sınav sonuçları açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara göre Asıl olarak kazanan adayların 30/12/2019 Pazartesi günü 09.00–20.00 saatleri arası intibak eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde aşağıda belirtilen sıralamalar dikkate alınarak yerleşkede evrak ve eşyalarıyla birlikte hazır bulunması gerekmektedir. Yedek olarak kazanan adaylar için web sitemizden ayrıca duyuru yapılacak olup, duyurulara duyarlı olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULA

Komiser yardımcılığı sınavını asıl olarak kazanan öğrenci adayları polis akademisi başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde hazır bulunacaktır. (Adres: Eymir Mahallesi 49. Sokak Gölbaşi /Ankara)

PAEM İNTİBAK EĞİTİMİNE GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKENLER

1. 5 Adet Biyometrik Fotoğraf (sakalsız ve bıyıksız son iki ay içerisinde çekilmiş)

2. 2 Adet Lise Diploma Fotokopisi

3. 2 Adet düz lacivert renk kumaş pantolon

4. 2 Adet Mavi Gömlek

5. Düz desensiz tek renk lacivert kravat

6. Siyah Ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)

7. Siyah Mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)

8. Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Siyah veya Lacivert Tek Renk)

9. Terlik (Mavi veya Siyah Tek Renk)

10. Yeteri kadar Siyah Çorap

11. Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri

12. Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst siyah termal içlik

EĞİTİM MERKEZİMİZDE KULLANILMASI YASAK OLAN, GETİRİLMEMESİ GEREKEN VE EMANETE ALINMAYACAK OLAN MALZEMELER

1. Ses, görüntü ve depolama özelliği olan akıllı cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, harici hard disk, powerbank, kamera vb. elektronik cihazlar (ses ve görüntü kaydetmeyen telefon, şarj aleti hariç)

2. Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

3. Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

4. Doktor raporu ve reçetesi bulunmayan her türlü bitkisel ve tıbbi ilaçlar, her türlü tıbbi malzeme

5. Her türlü kesici ve delici aletler (ustura, açık jilet vb.)

6. Her türlü takı ve aksesuarlar (düz alyans ve saat hariç)

7. Her türlü siyasi veya ideolojik yayın ve malzemeler

E- Devlet üzerinden istenilen belgelerin çıktıları kabul edilecektir.

Not: İntibak Eğitiminde ve Sağlık Kurulu Raporu İşlemlerinde Lacivert Pantolon, mavi gömlek, kravat ve siyah ayakkabı giyilecektir.