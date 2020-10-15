Paella tarifi MasterChef Türkiye izleyen seyirciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bir İspanyol lezzeti olan Paella; pirinç, sebze, et ya da deniz ürünleriyle yapılmaktadır. Peki Paella nasıl yapılır? İşte Paella tarifi ve yapılışı

PAELLA MALZEMELERİ

-2 adetorta boy kuru soğan

-4 dişsarımsak

-2 adetorta boy domates (etli ve sulu)

-5 yemek kaşığızeytinyağı

-200 gramjumbo karides

-200 gramiç midye

-200 gramtemizlenmiş kalamar

-3 adetbaby ahtapot

-1 su bardağıbezelye

-1 gramsafran (ya da aspir)

-1,5 su bardağıbaldo pirinç

3 su bardağısıcak sebze suyu (ya da tavuk suyu)

1 çay kaşığıtuz

1/2 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber

1/4 demetmaydanoz

PAELLA NASIL YAPILIR?

Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin. Tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın.

Fazla sularını bir kağıt havlu yardımıyla alın. Sebze ya da tavuk suyunu kısık ateşte tutun. Zeytinyağının yarısını kalın ve geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin.

Baldo pirinçleri bol suda yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tavaya alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri de katıp aralarda karıştırarak pirinçleri kavurun. Sıcak sebze suyunun yarısını ekleyip kısık ateşte, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle kapağı kapalı tencerede pişmeye bırakın.

Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırdıktan sonra tüm deniz ürünlerini sırasıyla katıp kısa bir süre yüksek ateşte soteleyin. Pilav tenceresine aldığınız deniz ürünlerinin üzerine bezelye taneleri ve kalan sebze suyunu ekleyin.

Tüm malzemeyi kısık ateşte suyunu çekene kadar bir arada pişirin. Suyunu çekip demini alan deniz mahsullü paella'yı servis tabağına alıp incecik kıyılmış maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.