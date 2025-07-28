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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne'u anlattılar

        Ozzy Osbourne'u anlattılar

        Black Sabbath grubundan arkadaşları, Ozzy Osbourne'u anlattı. Terence Michael Joseph Butler, Osbourne hakkındaki görüşünü; "Yanlış biliniyor. O, karanlığın değil, kahkahanın prensiydi" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:59
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        22 Temmuz'da 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, eşi Sharon Osbourne'nun açıklamasına göre, Birmingham'daki evlerinin bahçesine defnedilecek.

        Son anlarının detayları
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        Black Sabbath grubu üyeleri, 57 yıllık çalışma arkadaşları Ozzy' Osbourne ile ilgili anılarını anlattı.

        Prova odasına iki yardımcı ve bir hemşire tarafından götürüldüğünü söyleyen Terence Michael Joseph Butler, Ozzy Osbourne'nun baston kullandığını şahsına münhasır biri olduğu için bastonun siyah, altın rengi ve değerli taşlarla çevrili olduğunu söyledi. Her zamanki selamlaşmaların ötesinde pek bir şey söylemediğini dile getiren Butler, şarkı söylerken bir sandalyeye oturduğunu ve şarkıları baştan sona tekrarlarken, altı-yedi şarkıdan sonra onun yorulduğunu fark ettiğini söyledi.

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        Villa Park'ta gerçekleşen son veda konseri hakkında konuşan Terence Michael Joseph Butler; "Normalde hepimiz birbirimize sarılır ve seyircilere selam verirdik ama Ozzy tahtındaydı ve bunu hiç tahmin etmemiştik. Ona bir pasta verdim, hikâyemizi böyle bitirmek çok garip bir hissettiriyor. Keşke Ozzy ile sahne arkasında daha fazla zaman geçirebilseydim ama dilekler artık gereksiz" ifadelerini kullandı.

        Terence Michael Joseph Butler, sözlerine şöyle davam etti: Ozzy ve Black Sabbath'ın 1968'deki başlangıcımızdan, 5 Temmuz'da Aston'daki Villa Park'taki son konserimize kadar Ozzy'yi bir daha asla göremeyeceğimi tahmin etmemiştim. Son konser için provalar bir ay önceden başlamıştı ve sadece ben, Iommi ve Ward'ın provadaydık ve biraz zorlandık. Biraz sohbet ettik ama eski Ozzy'ye kıyasla oldukça sessizdi. Bana göre Ozzy, 'Karanlığın Prensi' değildi; aksine, 'Kahkaha Prensi'ydi. Gülmek için her şeyi yapardı, doğuştan bir eğlendiriciydi. Eğer bir şeye ihtiyacınız varsa, Ozzy her zaman yanınızdaydı. Son konserden iki hafta sonra aramızdan ayrılacağını kimse tahmin etmiyordu ama sevgili hayranlarının önünde son bir kez birlikte çalabildiğimiz için çok minnettarım. O gece hayranların ve tüm grupların, müzisyenlerin, şarkıcıların ve solo sanatçıların sevgisi inanılmazdı. Herkes Prens'e saygılarını sunmaya gelmişti. Hayatımın çoğunu onunla geçirdiğim için çok şanslıyım. Elbette aklıma yazmam gereken milyonlarca şey gelecek ama 57 yıllık inanılmaz dostluğumu birkaç paragrafta nasıl özetleyebilirim ki? Tanrı, seni korusun Oz. Harika bir yolculuktu. Seni seviyorum.

        Ozzy Osbourne'nun diğer grup arkadaşlarının duyguları ise şöyle;

        Gitarist Tony Iommi: Bu öyle yürek parçalayıcı bir haber ki söyleyecek söz bulamıyorum, onun gibi biri bir daha asla gelmeyecek.

        Baterist Bill Ward: Seni şimdi nerede bulacağım? Anılarda, söylenmemiş kucaklaşmalarımızda, cevapsız telefon görüşmelerimizde, hayır, sen sonsuza dek kalbimdesin.

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        #Ozzy Osbourne

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