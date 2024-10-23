ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖZYES KYK yurt, burs/kredi başvuru sonuçları sorgulama
2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları 18-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek 'ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. ÖZYES KYK, yurt burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet üzerinden erşime açılacak. Peki, 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt, burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler, başvuru işlemlerini 18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdi. Akabinde ise ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024-2025 ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖZYES-BESYO KYK yurt, burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet…
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ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ!
2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri’ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için yurt barınma ve burs/kredi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklama doğrultusunda ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi başvuruları, 18-22 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.
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ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
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ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi) başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
ÖZYES KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
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2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:
1. TİP 517,50 ₺
2. TİP 607,50 ₺
3. TİP 607,50 ₺
4. TİP 720 ₺
5. TİP 765 ₺
6. TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺
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KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.