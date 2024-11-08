Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (80,00 TL) alınır.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmez ve devredilmez. Ek yerleştirme ücreti, tercih işlemi yapıldıktan sonra 9 Kasım 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz.