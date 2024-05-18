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        Haberler Kısayol Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz detayları, hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri ve halka arz fon kullanımı

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Özyaşar Tel ne zaman talep toplayacak?

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. 873 milyon TL halka arz büyüklüğü açıklayan şirket, elde ettiği fonun yüzde 40'ını finansman maliyetinin azaltılması için kullanacak. Talep toplama tarihleri netleşen firma toplamda 26 milyon lot dağıtımı yapmak için hazırlanıyor. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:39
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        • 1

          Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 26 milyon lot dağıtımı yapacak firma katılım endeksine uygun bir şekilde işlem görecek. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihleri ve fon kullanımı...

        • 2

          ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

        • 3

          ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 23-24 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00 ile 13.30 arasında talep toplayacak.

        • 4

          ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME LOT DAĞILIMI

          Firma toplamda 26 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;

          - 2.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (420 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (364 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (308 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (280 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (252 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (224 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (196 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 6 Lot (168 TL).

        • 5

          ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.

        • 6

          ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 30 İşletme sermayesi,

          Yüzde 40 Finans maliyetinin azaltılması,

          Yüzde 30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.

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