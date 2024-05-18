Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 26 milyon lot dağıtımı yapacak firma katılım endeksine uygun bir şekilde işlem görecek. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihleri ve fon kullanımı...