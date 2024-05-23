Son zamanların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan halka arzlara bir yenisi daha eklendi. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arzı geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onaylandı. 23 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başlayan Özyaşar Tel halka arzının detayları merak ediliyor. Peki, Özyaşar Tel halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair detaylar...