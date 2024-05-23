Özyaşar Tel halka arz talep topluyor! Özyaşar Tel halka arz kaç lot verir?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 23 Mayıs tarihi itibarıyla başladı. Toplamda 31 milyon 200 bin lotun dağıtılacağı Özyaşar Tel halka arz hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için "Özyaşar Tel halka arz kaç lot verir, hangi bankalar veriyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 'OZYSR' hisse koduyla işlem görecek Özyaşar Tel halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığına dair detaylar...
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Son zamanların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan halka arzlara bir yenisi daha eklendi. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arzı geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onaylandı. 23 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başlayan Özyaşar Tel halka arzının detayları merak ediliyor. Peki, Özyaşar Tel halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair detaylar...
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ÖZYAŞAR TEL TALEP TOPLUYOR!
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arzı "OZYSR.HE" kodu ile QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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ÖZYAŞAR TEL HİSSE FİYATI NE KADAR?
Halka arz fiyatı pay başına 28 lira olarak belirlenen şirketin 18 milyon 200 bin lira nominal değerdeki payları sermaye artışı kapsamında, 7 milyon 800 bin lira nominal değerdeki payları ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Böylece, şirketin yüzde 25,19'u halka açılmış olacak.
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ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzında toplam 31.200.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak. Olası lot dağılımı şöyle;
- 2.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (420 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (364 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (308 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (280 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (252 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (224 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (196 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 6 Lot (168 TL).
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ÖZYAŞAR TEL HANGİ BANKALARDA VAR?
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek Özyaşar Tel halka arz hissesi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarından alınabilecek.
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BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Şirketin halka arzı tamamı eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. T1 ve T2 bakiyeleri de kullanılabilecek.
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