Öznur İsminin Anlamı Nedir? Öznur İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Öznur İsminin Anlamı Nedir? Öznur İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

REKLAM advertisement1

İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Öznur ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Öznur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ÖZNUR ADININ ANLAMI NEDİR?

Öznur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Öznur ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Öznur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

ÖZNUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

REKLAM

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Öznur ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Şen kimse, neşeli kimse.

Özü ışıklı kimse.

Gerçek ışık.

ÖZNUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Öznur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Öznur adını koymak caizdir.

ÖZNUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Öznur ismini kullanan 58.103 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Öznur ismini kullanan 12.997 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Öznur ismini kullanan 3.924 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Öznur ismini kullanan 3.467 kişi bulunmaktadır.

ÖZNUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Öznur adını taşıyan insanlar merhamet duyguları ve kalp gözleri çok açıktır. Sezgisel hareket ederler ve genelde tahminlerinin çoğu doğru çıkar. Yaşamlarında şansları çok açıktır, her zaman dört ayak üstüne düşerler. İş hayatlarında başarılıdırlar kendi sevdiği işi yaptıklarında çabuk yükselişe geçerler. Eşlerine yada partnerlerine karşı çok ilgililerdir ve kendileri de oldukça ilgi beklerler. Duygusaldırlar ve asla duygularını açığa vurmaktan çekinmezler.

REKLAM

Olumlu yönleri

İnsalcıl, özgürlükçü ruha sahip, üretken, sosyal, yenilikçi, mantıklı, ekip çalışmasın yatkın, geleceğe yönelik, arkadaş canlısı, sağduyulu, entelektüel, dışadönük.

Olumsuz yönleri

Fazla kontrolcü, fazla otoriter, çekingen, duyguları aşırı kontrol altına alan, duygusallıktan uzak, görev düşkünü.

ÖZNUR İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Öznur ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

Ö : Gizemli bir kişiliği çağrıştırır, o harfi isimde olmazsa iyidir.

Z : Bilimsel açıdan, okumayı seven birini çağrıştırır,bir tane z harfinin isiminde olması iyidir.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

U : Bereketi ve bolluğu çağrıştırır, bir taneden fazla olmaması kaydıyla olur.

REKLAM

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

ÖZNUR İSMİNE BENZER İSİMLER

Öznur isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

Öznur isminin anagramı

Nuröz

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Öznil

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Aynur , İlknur , Ayşenur , Nisanur , Hiranur , Edanur , Esmanur

Öznur ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

Onur , Şennur , Sonnur , Atanur , Zinnur , Öztimur , Özsungur , Ömer , Özgür , Önder , Ömür , Özer

ÖNERİLEN VİDEO