ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt’un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var.