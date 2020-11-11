Popçu Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz gün kızı Arya ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Kızı ile baş başa vakit geçiren Şahin, bir süre çocuk ve giyim mağazalarını dolaştı.

Kızı ile keyifli bir gün geçiren Özlem Ada Şahin'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.