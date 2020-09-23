Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Popçu Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Kuruçeşme'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan ikili, yemek yiyip sohbet etti.

Çıkışta keyifli oldukları görülen Şahin çifti, objektiflere mutluluk pozu verdi.

"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"