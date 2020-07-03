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Sanatçı Özkan Yavaş, yeni şarkısı 'Sevgilimsin Benim' ile çok ara vermeden yepyeni bir akustik proje yayınladı. Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Sevgilimsin Benim' şarkısında Özkan Yavaş'ın piyano yorumuna, bass gitarı ile Emre Doğan eşlik etti.

Kalpere hitap eden ve sözleriyle tam anlamıyla Aşk'ın çıtasını yükselten 'Sevgilimsin Benim' şarkısı; Özkan Yavaş'ın naif ve huzur veren sesiyle harmanlanınca tam bir müzik ziyafetine dönüştü.