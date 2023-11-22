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Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Tudor Giurgiu'nun yönettiği 'Özgürlük' filminin İstanbul Prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

'Özgürlük' filmi, bugün Kadıköy Sineması'nda, saat 16.30'da yine film ekibiyle birlikte bir kez daha izleyici ile buluşacak.

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.