Özgür Varlık, 25. oldu

Asaka Atış Alanı'nda yapılan müsabakalar sonucunda Özgür Varlık, 8 saniye atışında 98, 6 saniye atışında 97, 4 saniye atışında ise 86 puan topladı. Milli atıcı, toplamda 281 puanla 27 sporcu arasında 25. oldu.

Özgür Varlık, elemelerin 2. ayağında yarın mücadelesine devam edecek.