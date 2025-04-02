Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenazesine katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze törenine katılan Özel, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Konak'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Özel, bir gazetecinin, "Çatalca Müftüsünün Volkan Konak'a yönelik birtakım ifadeleri olmuştu, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Üzerinden bu kadar zaman geçmiş, ailesi suç duyurusunda bulunmuş, bugün ablaları ağlaya ağlaya, hıçkıra hıçkıra bunu söylüyorlar halen daha adam Çatalca Müftülüğünde görev yapıyor. Şimdi buna Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı 'Ölülerinizi hayırla yad ediniz' ifadeleri varken zaman zaman da bu ifadeleri kendileri hatırlatıyorken öyle herhangi birisi falan değil, Çatalca Müftüsü İstanbul'da, Çatalca ilçesinde Diyanet İşleri Başkanı'nı temsil eden, din hizmetlerinin görülmesiyle ilgili en tepedeki adam Çatalca Müftüsü. Bunun hakkında soruşturma açmamak demek 'Ben o ifadeleri paylaşıyorum' demektir."

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"BUGÜN YAPILAN BOYKOTU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Özel, "Bugün 2 Nisan. Sizin Saraçhane'de açıkladığınız boykot listesinin dışında ekonomiyi tamamen durdurmak için yapılan bir boykot var. Dün gece de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykota çağrı yapan kişilere soruşturma başlatıldığını açıkladı. Boykot ve bu soruşturmayla ilgili bir değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Birincisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı endazeyi kaçırdı, şuurunu kaybetti, ne yaptığı belli değil. Bir kere boykotun bir Anayasal hak olduğu hem Anayasa Mahkemesinin hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında net. İkincisi, bu boykotu Türkiye siyasetine yakın zamanda taşıyan AK Parti. Doğan Medya Grubu'nu boykot eden 2008, 2009'da onlar. Geçtiğimiz yıllarda da çeşitli vesilelerle boykot çağrıları yapanlar onlar. Boykot, Anayasal haktır. Çağrıyı yapan yapar, uyan uyar, uymayan uymaz. Biz Saraçhane'deki listemizin arkasındayız. O listeyi takip etmek isteyenler boykotyap[.]net sitesinden gerçek boykot listesine bakabilirler. Bugün biz kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 genç arkadaşımızın tutuklu olması ve üniversite öğrencilerinin bir genel tüketim boykotu çağrısına destek veriyoruz. Sözümüze değer veren herkesi kredi kartı çekmemeye, nakit alışveriş yapmamaya, bugün mümkün olduğu kadar harcamaları düşürmeye, sıfırlamaya davet etti gençler şöyle bir sloganla, 'Bizim için bir gün' dediler. Biz de onların bu talebine destek verdik. Bugün ne sonuç alınacak göreceğiz. Bundan sonraki süreçte boykot listelerini, yine boykotyap[.]net'den takip edelim. Çünkü bazıları rakip firmalarının isimlerini sahte boykot listelerine yazacak kadar yanlış listeler de dolaşıyor. Gerçeği boykotyap[.]net'tir. Bizim Saraçhane çağrımız ile yapılan boykot. Bugün yapılan boykotu sonuna kadar destekliyoruz. Yarın ve yarından sonra gençlerin başka kararları olur, onlarla ilgili de destek ifadelerimizi yine duyururuz."

REKLAM "O FİŞLEMELERİN HEPSİNİ BULACAĞIM" Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yanında boykot bu kadar Anayasal bir hakken dün akşam boykota karşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, en son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Başkanı olmadık açıklamalar yaptılar. O polemikleri sürdürecek değilim ama şunu görsün herkes. Öyle bir gazeteci üzerinden fişleme haberleri falan. Yok diyorlar ki 'Burada suç işlersiniz, fişlenirsiniz, ileride işe giremezsiniz' öyle bir şey yok. O AK Parti'nin fişlemelerinin tamamını sarayın önünde bidonda o gece yakacağım ben merak etmeyin siz. Öyle bir fişleme kimse korkmasın. Bu çağda fişleme olmaz, kalıcı fişleme hiç olmaz. AK Parti fişler, zaten o kendinden olmayan kimseye yaşam imkanı vermiyor. O fişlemelerin hepsini bulacağım, sarayın bahçesinde gençlerle bir bidonda yakacağız, başında kutlama yapacağız. Kimse korkmasın. AK Parti korkuyor, AK Parti korksun. Yandaşlar korkuyor, yaptıkları kötülüklerin hesabını hukuk önünde verirler. Geçmişte AK Parti üyesi olanlar, şu an AK Parti üyesi olanlar asla korkmayın. Hep birlikte kucaklaşacağız. Bugünkü sistemin aparatları korksun. Onlarla hep birlikte hesaplaşacağız."

REKLAM TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat'ın boykotla ilgili kişisel tutumunu belirlediğini hatırlatan Özel, "Hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar, dizideki oyuncu listesinden çıkarmışlar. Aybüke kardeşimize sahip çıkmak için ne yapmak gerekiyorsa ben yapacağım. Aybüke nerede oynarsa ona rekorlar kırdıracağız. Hangi dizide oynarsa o diziyi destekleyeceğiz." dedi. "BİZ MAKUL VE HAKLI ÇOĞUNLUĞUZ" Çoğunluğun enerjisinin kendilerinde olduğunu dile getiren Özel, şunları söyledi: "Çoğunluk enerjisi Cumhuriyet Halk Partisinde değil sadece, bütün muhalefette. En sert yasakları ilan ettiğiniz gün 1,2 milyonluk gece mitingi yapıyoruz. 9 gün tatil ilan edip İstanbul'u boşalttığınız gün 2,2 milyonluk Maltepe mitingi yapıyoruz. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Size yol görünüyor başka çaresi yok. Bu iktidara yol görünmüştür, bundan sonra geri sayım başlamıştır. Yapılacak ilk seçimde başımızda darbeye kalkışan 19 Mart cuntası yine milletin oylarıyla devletin de başından yollanacaktır. Bugünkü iktidar sahipleri maalesef 19 Mart gününden beri cunta başıdırlar. Cuntanın başı da cuntaya katılan herkes de 19 Mart darbesini yöneten herkes de kurulacak ilk erken seçim sandığında milletimizin oylarıyla, çoğunluğunun enerjisiyle, bugün imza kampanyasını hızla yürüten örgütümüzün verdiği iyi haberlerle, bu iktidarın gitmekte olduğunu görüyoruz. 19 Mart'ta 'darbe' dediler, 23 Mart günü 15 milyon kişi geldi darbeyi püskürttü. İmza kampanyasında milyonları aştık, hızla ilerliyoruz ve bundan sonra bu iktidarın gideceğini bekliyoruz."

REKLAM Özgür Özel, bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının aktif olarak kullanılmaması yönünde Sulh Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunuldu." ifadesi üzerine şunları kaydetti: "Ekrem İmamoğlu'nun hesabı, kendisinin bilgisi dahilinde, avukatlarına verdiği notlarla kullanılıyor. Son derece doğru bir şey. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza hareket etme özgürlüğünü kısıtlıyor, fikir özgürlüğünü, düşüncelerini ifade etmesini kısıtlıyor değil ama ona da tahammül edemiyorlar. Ben bir kısıtlama geleceğini sanmıyorum. ​​​​​​​Zaten cezaevinde olan çok sayıda siyasetçinin de hesapları bunca yıldır kullanılıyor. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiş. Bu nasıl bir Ekrem İmamoğlu korkusuymuşki ilk olarak 'Hapisteyse tweet de atamasın', neredeyse 'Hapisteyse nefes de alamasın' diyecekler. Utanmasalar idam cezası verecekler. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Bu başvuruları yapanları, değerlendirenleri yakından takip ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, tarihin en büyük çelişkisiyle karşı karşıya. Dün boykotu savunup da bugün boykotu suç ilan etmek, boykot çağrısı yapanlara başsavcı tarafından soruşturma açtırmak bu iktidarın kendini tükettiğini, bitirdiğini, gerçekle bağının koptuğunu, ne umuyorsa yalandan umduğunu gösteriyor. Biz gerçekleri hatırlatmaya devam edeceğiz."

REKLAM "AZGIN AZINLIK SİZSİNİZ, BİR AVUÇSUNUZ" Özgür Özel, bir gazetecinin "Ticaret Bakanı, boykot yapanlara 'azgın azınlık' ifadesini kullandı." şeklindeki söylemi üzerine de "Ticaret Bakanı, bir azgın azınlık varsa siz bir avuçsunuz. Arkanızda ne halk var ne devletin tamamı var. Azgın azınlık sizsiniz, bir avuçsunuz." diye konuştu. Makul ve haklı çoğunluk olduklarını dile getiren Özel, "Üzülerek ifade ediyorum ki ben çok memnunum. Artık bizim yanımızda, eskiden sizin yanınızda olan çok sayıda insan var. Biz sadece kendimizden ibaret değiliz. Sosyal demokratların yanında milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, Kürt demokratlar. Geçmişte AK Parti'ye oy veren milyonlar bizimle beraber. Biz haklı çoğunluğuz. Azgın azınlık sayın bakan ve siyaset yaptığı partideki bir avuç yönetici." dedi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.