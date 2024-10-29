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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Teröre en iyi cevap bayrama katılımdır | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Teröre en iyi cevap bayrama katılımdır

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da fener alayına katıldı. Özel, "Teröre karşı en iyi cevap bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne korkuya ne teröre teslim olmayacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:33 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:33
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        Özel: Teröre en iyi cevap bayrama katılımdır
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da Cumhuriyet'in 101. yılı etkinliklerinin ardından geldiği memleketi Manisa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katıldı.

        İHA'nın haberine göre; eşi Didem Özel ile birlikte Manisa protokolü ile birlikte yürüyen Özel, yaptığı açıklamada, "Bugün akşam yetiştik memleketimizdeyiz. Gündüz Ankara'daki törenlerdeydik. Manisa'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum 2 gün önce. Terör bizi sindirmeye çalışıyor, korkutmaya çalışıyor diye. Teröre karşı en iyi cevap bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır. Bugün Ankara'da yüz binler milyon oldu aktı Anıtkabir'e. Memleketim Manisa'yı da böyle görmek benim için çok mutluluk verici. Hem bu ülkenin dışarıdaki düşmanları hem de Atatürk'ün emanetine gerekli saygıyı göstermeyen cumhuriyet düşmanları en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne korkuya ne teröre teslim olmayacağız" dedi.

        Özel daha sonra Manisa protokolü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine geçti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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