Özgür Özel "Kimin aday olacağına partinin genel başkanı, yönetim kurulu, milletvekillleri karar vermek yerine Türkiye'de ilk kez, dünyada çok kullanmayan yöntemle adayı kendi üyelerimizle belirlemeye karar verdik. 31 Mart'da demokrasi devrimini gerçekleşmeye hazırlanırken, hazımsızlar Ekrem Bey büyük destek alacağından, ön seçim oylarından korkarak hızla harekete geçtiler. Açtıkları 5 dava yetmezmiş gibi, Ekrem Başkanımızın 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi'nin ilanla çağırdığı, fark derslerini verdiği, transkripti elinde, diplomsı elinde bir durumda iken 31 yıl sonra Ekrem Başkan'ın diplomasını bir gecede iptal ettiler." dedi.

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"BUNLARIN YAPTIKLARINA KARŞI ELİMİZ ARMUT TOPLAYAMAZDI"

Özel'in açıklamalarından satır başları:

Şimdi gençler okullarda eylem yapınca, boykot yapınca, derslere girmeyince onlara vizeleri hatırlatanlar var. Öğrenciler diyor ki, 'vizenin ne kıymeti var, diplomanın garantisi yok'. Biz Erdoğan'ın bu diploma iptaline ertesi sabah ise Ekrem Başkanı evinden, eşinin evlatlarının yanından ve İstanbul'dan koparmalarına şahit olduk ama buna teslim olmadık, olmayacağız.

Bunların yaptıklarına karşı elimiz armut toplayamazdı. Tayyip Bey'in hakimi, savcısı var, ona biat edenler var. Arkasında güçlü medya grupları, arkasında sağlam iş adamları var. Biz Ekrem Başkanı kime emanet edeceğiz dedik, baktık Ekrem Başkanın da bizim de arkamızda gençler var, emekliler var, emekçiler var koskoca bir İstanbul var Türkiye var.

Dün yapılan seçimle 1 milyon 750 bin CHP üyesi sandık başına koştu. 1 milyon 653 bini oy kullanarak Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Kesin sonuç; 1 milyon 653 bin 887. Esas darbe sabahı kalkıp da 'artık Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değil tüm Türkiye'ye emanettir' deyip her sandığın başına dayanışma sandığı koyduktan sonra elinde koltuk değneği ile engelli arabasıyla, kimi anasının kucağında, kimi anasının karnında sandık başına koştu Türkiye. Dün 13 milyon 844 bin 70 oy kullanıldı dayanışma sandıklarında.

"EKREM BAŞKAN DA SARAÇHANE'Yİ SELAMLIYOR"

Toplam kullanılan 1,5 milyon oy adına şu anda odasına gelen televizyondan sizi izleyen ve dronedan sizi gören Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Ekrem Başkan görüyor musun? Bu meydan seni selamlıyor. Biliyorum onu elini bir göğsüne koyuyor, bir dudaklarına götürüyor, Ekrem Başkan da Saraçhane'yi selamlıyor, Türkiye'yi selamlıyor.

Bugün Ekrem Başkan 1 haftadır ilk kez televizyona baktı ve orada kendine emanet Saraçhane'yi, kendi ömrünü feda etmeye hazır olan siz gençleri İstanbul'u gördü, onun da yiğitleri, arslanları, canları sizlersiniz. "BU SEÇİMİ TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANDI" Yarın sabahlayin 09.30'da Ekrem Başkanımızın yanında olacağım. Ona sizden selam gönderiyorum. Yarın Emrah Şahan'ı, Murat Şahan'ı ziyaret edeceğim. O cezaevinde her biri birbirinden değerli tüm tutsaklar için buradaki grup konuşamıza gelmeden 3 belediye başkanımızı görüp, canım kardeşim Tayfun Kahraman'a sarılıp, buraya grup toplantısına koşacağım. Bu seçimi CHP tek başına kazanmadı. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye İttifakı sosya demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakâr demokratlardan, Kürt demokratlardan, Türkiye'nin Alevilerinden Sünnilerinden, herkesten güç alır. Türkiye'nin bütün demokratları Türkiye İttifakıdır. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz. Türkiye birdir, bütündür, kardeşliğimiz engellenemez. Türkiye'nin bir Suriye bir İran bir Afganistan olmamasının garantisi Türkiye laiktir, laik kalacak. "EKREM BEY'İN TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP EDECEĞİZ" Delil yok, şahit var. Şahit kim? Onu da bir tek savcı biliyor. Yok 500 milyar hırsızlık bilmem ne. Hesap ortada Tayyip Bey ve atadıklarının yaptıklarının 2 katını Ekrem Bey yarı fiyatını yapmış. Yani arada 4 kat fark var. Ekrem Bey'le ilgili iddiamız ve meydan okumamız şudur. İleride kampanya başlatarak Ekrem Bey'in tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı adayının tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. İster tutuklu ister tutuksuz şartlarımız değişmez. Ama tutuksuz yargılanması önemli. Gizli tanık, gizli soruşturma büyük bir yalanla büyük bir haksızlığa dönüşüyor. Tarihi adım atıyoruz, Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının TRT1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz. "BİRAZ ÇİMLERE BASMAK BİRKAÇ MEZAR TAŞININ DEVRİLMESİNİ YOK EFENDİM CAMİYE SALDIRI DİYE GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR" Haftalardır buradayız. Dün akşam burada 1.2 milyon kişiydik. Karşımızdaki Şehzadebaşı Camii ve haziresi, günlerdir bizim için, Ekrem Başkan için, CHP'liler için tüm ibadethaneler, camiler, cemeveleri, kiliseler değerlidir. Kültür varlıklarını korumak için bugüne kadar yapılmamış çaba Mahir Polat tarafından, Ekrem İmamoğlu tarafından bütçelendirilmiş, projelendirmiştir. Maalesef bu barışçıl gösteriye bazı arkadaşlarımız kemerlerin oraya gidip oradan buraya doğru polis onları eylem boyunca onların üzerine doğru kanunsuz geldiklerinde.

Kaçan bazı arkadaşlar istemeden canlarını kurtarmak için Şehzadebaşı Camii'nin içine girdiler. Biraz çimlere basmak birkaç mezar taşının devrilmesini yok efendim camiye saldırı diye göstermeye çalıştılar. Bu sabah erken saatlerde İBB ekipleri camiyi eskisinden olduğundan daha iyi hale getirmişti vali bey gelene kadar. Yıllardır talebimiz var kalıcı restorasyon için. Onun da imzası Tayyip Bey'in önünde Ankara'da bekler. Efendim buradakiler din düşmanıymış. Karşılarına filanca grup gelip iftar yapacakmış. Yapıya bakıyorsun İBDA/C çıkıyor, Konca Kuriş cinayeti çıkıyor. İstanbul Valisi bu süreçte meseleyi gerginliğe dönüştürmek adına üzerine düşeni üstlendi. "İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ İLE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİRLİKTE OLMASI MEYDANDAN ALKIŞ ALIYOR" Biz de miting alanını aşağı kaydırarak ibadete engel olmayacak şekilde, hem tepki ve protesto hakkı hem de ibadet özgürlüğüne ibadet özgürlüğünü yürüttük. Sayın Valim alkış geliyor bak, bu millet böyle millet. İbadet özgürlüğü ile gösteri özgürlüğünün birlikte olması meydandan alkış alıyor. Biz inancın, ibadetin, örtünmenin, özgürce giyinmenin, kadın erkek eşitliğinin teminatıyız. Biz gökkuşağının teminatıyız, tüm renklerin teminatıyız, özgürlüğün, kardeşliğin teminatıyız. Çarşamba günü Ekrem Başkan özgürlüğüne kavuşana kadar, onun yerine görevine vekalet edecek bir CHP'li belediye meclis üyesi vekil seçilecek. Biz o anda kayyum riskini hep beraber bertaraf etmiş olacağız. Yarın akşam yepyeni eylemler, yepyeni mitingler, bambaşka umutlar, bambaşka heyecanlar. Bir ayağımız, yüreğimiz Saraçhane'de olmak üzere. Yarın akşam da bu meydana gelip bir büyük kapanışı, bir büyük şahlanışı yapmaya büyük bir demokrasi devrimi başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane'yi doldurmaya var mısınız? O zaman beklesin mi bizi İstanbul? "KAYYUM GELMESİN DİYE SARAÇHANE'NİN İHTİYACI VAR SARAÇHANE'DEYİZ" Bu gece polisimizle çatışmadan, onların da üst düzey dikkatiyle hep birlikte güvenle dağılıyoruz. Yarın akşam son kez Saraçhane'de buluşacağız. Taksim'de ağaçlar kesilirken Gezi'nin bize ihtiyacı vardı Gezi'deydik. Bugün kayyum gelmesin diye Saraçhane'nin ihtiyacı var Saraçhane'deyiz. Elele, gönül gönüle.