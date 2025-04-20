Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Paskalya Bayramı'nı kutladı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Paskalya Bayramı'nı kutladı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki Hristiyan cemaat liderlerini telefonla arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Paskalya Bayramı'nı kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Süryani Katolik Türkiye Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Türkiye Ruhani Reisi Kirakos Kazancıyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

        Hristiyan cemaat mensuplarına iyi dileklerini ileten Özel, dini liderler nezdinde Türkiye'de yaşayan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyanların bayramlarını tebrik etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Habertürk Anasayfa