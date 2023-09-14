Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hakkında tüm merak edilenler

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel hakkında detaylar merak ediliyor. Merak edenler için CHP Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özgür Özel hakkında merak edilen detaylar...