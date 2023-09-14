Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hakkında tüm merak edilenler
CHP Kurultayı'nda Genel Başkan adayım olacağını açıklayan CHP Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında detaylar merak ediliyor. Özellikle "Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Özgür Özel hakkında tüm emrak edilenler...
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CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel hakkında detaylar merak ediliyor. Merak edenler için CHP Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özgür Özel hakkında merak edilen detaylar...
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ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır.
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Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.
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2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.
İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.