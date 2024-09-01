Özgür Özel, İrem-Mert çiftinin nikahına katıldı
Özgür Özel, milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah törenine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic’in nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP lideri Özel, Yaman ile Matic ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP lideri Özel, CHP’ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman’a da parti rozetini taktı.
Yaman, yerel seçimlerin ardından İYİ Parti’den ayrılmıştı.