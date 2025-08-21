Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanları ve Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Yaklaşık 6 saat süren Silivri ziyaretimizin sonucunda bir kez daha büyük bir üzüntü ve utanç ile karşı karşıyayız. Sizin karşınızdayım. Ülkenin Ana Muhalefet Partisi Liderinin, ülkenin bir sonraki milletimiz takdir ederse Cumhurbaşkanı Adayının, gençlerin, belediye başkanlarının, parti yöneticilerinin yollarının bir toplama kampında kesişmesi kadar utanç verici bir durum yok. Öncelikle genç arkadaşlarımız için söylemek isterim ki 3 Eylül günü serbest kalacaklar. 3 Eylül günü 2911'e, toplantı ve gösteri yürüyüşü maddesine tutuklulukları sona erecek. Daha önce hiçbir sabıkası olmayan, hiçbir suçu olmayan bu arkadaşlar bundan en ağır cezayı alsalar da bir gün içeride yatmayacaklardı zaten. Buradaki yattıkları işte o güne kadar geçecek 50 gün, 60 gün Mussolini'nin ön infazıdır. Yani bu suçtan dolaylı daha yargılama yapılmadan diktatör Mussolini nasıl ön infaz yöntemine başvuruyorsa bugün yapılan iş de ön infazdır. Kendilerine cezalandırmadır, diğer gençlere gözdağıdır. 'Bir daha mitinglere gitmeyin'dir" dedi.

REKLAM advertisement1 'BÜTÜN TOPLUM İDDİANAME BEKLİYOR' Özel, "Bu meselelerde savcılarla doğrudan bir bağ kurulmaması, bu ifadelerin kullanılmaması, savcıların da haberi olmayabilir. Her bunu söyleyen avukata acaba inanmak mı lazım filan... Ama bir diğer taraftan da bu yöntemle aldırdıkları ifadeler, iftiranameler elde ve iddianameye bağlanmaya muhtaç. İşte şimdi AK Toroslar çetesinin çileli günleri başladı. Hadi bakalım yaz iddianameyi. Hem Devlet Bey diyor 'Yazılsın iddianame.' Zaten bu kadar zaman geçiyor bütün toplum iddianame bekliyor. Hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın da görelim bakalım. Ayaklarıyla giden Ekrem Başkan'ın avukatına, Mehmet Pehlivan'a 1,5 saat kapıda bekletip ifade için, ifade alıp 'Senin kaçma şüphen var' denilen Mehmet bir yanda, Yunan Adasına kaçarken yakalanan aracı avukat, aparat avukat, savcının tuttuğu avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'e baroya sormadan, Adalet Bakanlığı'ndan izin almadan tutuklama, öbür Mehmet'e ya da Mücahit'e izin alarak işlem başlatma. Bir tarafta üst sınırı 4 yıl olan suçtan tutuklu Mehmet Pehlivan, bir tarafta üst sınırı 7,5 yıl olandan 'tutuklama yasağı var' Mehmet. Alsana Mehmet'i içeri. AK Toroslar çetesine meydan okuyorum, meydan. Haydi, yaz bakalım şimdi o iddianameyi. Haydi yaz. İtirafçılar birbirine girmişken, itirafçıların yandaş avukat baskısıyla yaptığı bütün ilişki ağları teker teker deşifre oluyorken, HSK'dakinden fazlası elimizde varken ve o birer birer görevlendirdiğiniz her bir avukatın teklif ettiği usulsüzlükler ortadayken, yaz da göreyim iddianameyi" şeklinde konuştu.

'AÇIK AÇIK TÜRKİYE İTTİFAKI DEDİK' Özgür Özel, "Türkiye'de bir 'Terörsüz Türkiye' süreci yaşanacak ve o terörsüz Türkiye sürecinde örneğin işte terör örgütü silah bırakacak ve bununla ilgili birtakım yasal düzenlemeler yapılacak. Bu sırada bu cezaevinde mesela Ekrem İmamoğlu o davanın o kısmından, yani o davadan tutuklu değil ama o davadan tutuklu arkadaşlarımı ben bugün ziyaret ettim. 10 tane belediye meclis üyesi, ikisi belediye başkan yardımcısı. Efendim kimi geçmişte DEM kökenliymiş veya bunları biz belediye meclisine yazmışız da bu suretle Kürtlerden oy alıp onları yönetime sokmuşuz. Açık açık söyledik. Açık açık Türkiye İttifakı dedik, Şişli İttifakı dedik. DEM Parti buna 'Kent Uzlaşısı' dedi. Biz dedik ki 'DEM Partinin kendi parti meclisi kararında Kent Uzlaşısı.' Diyorlar ki 'Temiz, dürüst, kente karşı suç işlemeyecek, Kürtleri yok saymayacak belediye başkanlarına oy veririz.' Eyvallah. Oylarına talibiz. Ama bizim listemizde örneğin Kürt bir kanaat önderinin, Kürt bir siyasetçinin veya geçmişte DEM Parti'de siyaset yapmış birinin oyu DEM Parti'den oy getirecekse başımızla, gözümüzle beraber. Ama benzer şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den oy getirecek isimler de oluyor. Yeter ki kire bulaşmasın, suça bulaşmasın. O yüzden bunun genel adına da biz dedik ki Şişli İttifakı, İstanbul İttifakı dedik" dedi.

'GİTTİ SIĞINDI VE AK PARTİLİ OLUNCA HAPİSTEN KURTULDU' Özel, “Arkadaşlar Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi bir tanesi varıp da bir milim eğilmediler, böyle bir santim geri adım atmadılar. Özlem Çerçioğlu buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan, bize sorduğunda gözünün içine bakıp sordum. 'Senin korktuğun bir şey var mı?' 'Korkuyoruz tabii' diyor. 'Peki, hatan kusurun var mı?' 'Yok başkanım.' 'Yoksa arkandayım. Korkma' dedim. Ama o korktu gitti. Çünkü biliyorsunuz bir iş CHP'liler yaparsa cezaevine, AK Partililer yaparsa ikili hukuk sistemi uygulanıyor. Aynı kişiyle, Aziz İhsan Aktaş'la bırakın çalışmayı, ondan aldığı arabaya 'AK' plaka takan Isparta Belediye Başkanı dışarıda, bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan ikinci belediye başkanı Kütahya Belediye Başkanı, Alim Işık, dışarıda. Bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan, hakkında 12 iddianame olan Özlem Çerçioğlu dışarıda. Normalde içeride olabilirdi. Gitti sığındı ve AK Partili olunca hapisten kurtuldu" dedi.