Özgür Özel'e saldırı davasında karar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i, İstanbul Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıktı.

REKLAM advertisement1

Tengioğlu'nun, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ile avukatı ve Özgür Özel’in avukatları katıldı.

“YUMUŞAK DOKU ZEDELENMESİ”

Hakim, Özgür Özel’in darp edilmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, dosyada Özgür Özel hakkında herhangi bir tıbbi belge olmadığı bu nedenle olay anını gösterir kamera görüntülerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, görüntü inceleme tutanakları, ifadeler ve görüntüler göz önünde bulundurularak Özgür Özel’de aldığı darbe sonrası yumuşak doku zedelenmesi oluştuğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede olduğu ifade edildi.

REKLAM SAVCI 2 YIL 3 AY CEZA İSTEDİ Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Tengioğlu hakkında, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama” suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti. “ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUZ” Özgür Özel’in avukatı, “Sanık kamu huzurunu tehlikeye sokmuştur. 86 milyonun gözü önünde gerçekleşen bir saldırıdır. Eylemi planlı yapmıştır. Geçmiş sabıkası da göz önüne alınarak üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Özrünü kabul etmiyoruz. Özründe samimi olmadığını düşünüyoruz.” dedi. "TEPKİ GÖSTERDİM, PLANLI BİR ŞEY DEĞİLDİ” Selçuk Tengioğlu, “Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki ama söylemek de istemiyorum. Kasti bir şey değildi. Rahmetli ölen Kürt siyasetçi bizim Tarlabaşı’nda oturuyordu. Rahmetlinin cenazesi olduğunu öğrendim, görevimi yapmak istedim. Özgür Özel’e tepki göstermek istedim. Planlı bir şey yok. Kasten yapmadım.” dedi. 1 YIL HAPİS VE TAHLİYE Kararını açıklayan mahkeme sanık Tengioğlu’nu ‘basit kasten yaralama’ suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.