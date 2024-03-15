Özgür Özel'den 'para sayma görüntüleri'ne dair açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olduğu iddia edilen para sayma görüntülerine dair Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi.

"Her tarafı kapatmışlar bir kişi para sayıyor. Görür görmez 'görüntünün tamamını bulun' dedim. Bulundu görüntüler 2019'da, diyorlar ki 'bir iki ay önce oldu.' İstanbul İl binasını satın alıyoruz, adam kapora istemiş. Kaporanın sayıldığı yerin bürosu, avukatı AK Parti'li, avukat görüntüleri almış sonra demiş ki 'Bu görüntüleri para karşılığı size vereyim.' Demişiz ki hiç çekineceğimiz şey yok. Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli, alınan bina belli."

Bir tarafta birbirine benzediğini öne sürdüğü Cumhur ittifakı olduğunu dile getiren Özel, "Cumhur İttifakı orada dururken karşısında çok daha büyük bir ittifak var. Renklerini al bayraktan, ay yıldızdan alan Türkiye ittifakı var, bizler varız, sizler varsınız. Türkiye ittifakında ya da Isparta ittifakında demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, muhafazakar demokratlar var. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu güzel memlekette kim varsa Türkiye ittifakında var. Hep beraberiz, el eleyiz, gönül gönülleyiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHA

Yakasında güneş, gönlünde güneş olan iyi insanları rakip görmediğini vurgulayan Özel, "Kendimizden ayrı görmedim, şimdi de görmüyoruz." dedi.

Özel, adaylarının AK Parti'den seçilen mevcut belediye başkanıyla başa baş mücadele ettiğini öne sürerek, "Güzel insanlar, iyi insanlar, eski dosttan düşman olmaz. Geçmişte meydanları birlikte doldurduklarımız, değişen bir şey yok saraya itiraz ediyoruz. Yoksulluğa, yokluğa, emekliyi 10 bin liraya mahkum bırakanlara itiraz ediyoruz." diye konuştu.

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Isparta Belediye Başkanı'nın belediyeden ihale aldığını iddia eden Özel, "Haramdan, yalandan korkan, çalışkan bir belediye başkanı istiyorsanız karşınızda Atakan başkan." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SELAM YOLLADI

Emeklilerin bayram ikramiyesini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayesinde aldıklarını söyleyen Özel, "Buradan ona selam yollayalım." dedi.

Özel, Isparta gülüne dair bir taban fiyat verilmesini Meclis Genel Kurulu'nda dile getireceklerine de söyledi.

"Bu ülkenin en büyük sorunu, gençler zihinlerinde valizlerini toplamış. 4 gençten 3'ü yurt dışına gitme planı yapıyor." diyen Özel, şöyle konuştu:

"Bir ülke için dünyanın diğer ülkelerinin bu ülkede hayal kurması, bu ülke üzerinde hesap yapması beka sorunu değildir. Onlar günü gelince nasıl püskürtüldüyse yine püskürtülür ama ülkedeki 4 gençten 3'ü yurt dışına gideceğim, orada kalacağım, bir daha geri dönmeyeceğim diyorsa işte beka sorunu budur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yeniden bu güzel gençlere dünyanın öbür ucunda değil, bu ülkede hayal kurduracağız."

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Isparta belediye başkan adayları seçilirse, Eğirdir Gölü'nün kurumaması, işsizlik ve yoksullukla mücadele için bütün büyükşehir belediyelerinin ellerinin omzunda olacağına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Isparta yönetme yetkisini Atakan başkana versin bir omuzunda Mansur Yavaş'ın eli, diğer omuzunda Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Isparta'ya hizmet etmek için ne yapılması gerekiyorsa önce Allah, sonra Özgür Özel sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak, yoksullar, emekliler, emekçiler, çiftçiler, hayvancılık yapanlar, elma üreticileri kazanacak, biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Hepinize inanıyorum, ayağa kalk Isparta, ayağa kalk ve kazan bu seçimi."

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin Isparta merkez ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttıktan sonra Burdur'a geçti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.