CHP Lideri Özgür Özel ABD'ye gidiyor

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel’in başkanlar toplantısına katılmak üzere 24-27 eylül tarihlerinde ABD'nin New York kentine gidecek.

“ANKARA DEKLARASYONUNU DÜNYA İLE PAYLAŞACAK”

Özel, 25 Eylül’deki oturumda kürsüye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Sosyalist Enternasyonel temsilcilerinin de katılımıyla hazırlanan Ankara Deklarasyonu'nu dünya ile paylaşacak.

“FİLİSTİN MESELESİNE İLİŞKİN MESAJLAR VERECEK”

Ankara Deklarasyonu'nda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin mesajlar verilmesi bekleniyor.

Ayrıca, dünya genelinde aşırı sağın yükselişine dikkat çekecek olan Özel'in, mevcut birçok sorunun çözümünün sosyal demokrat partilerin ortak girişimleri ile çözüme kavuşacağını vurgulayacağı kaydedildi. Özel, konuşmasında iklim krizi ve kültür savaşlarına karşın daha dayanışmacı daha etkin bir siyaset önerecek. CHP lideri, ABD programı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Fotoğraf: AA