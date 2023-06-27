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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Özgür Özberk'in darbedildiği görüntüler ortaya çıktı - Son dakika magazin haberleri

Özgür Özberk'in darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Oyuncu Özgür Özberk, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaya geçidinden hızlı geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darbedilmişti. "Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım" diyen Özberk'in darbedildiği görüntüleri ortaya çıktı

Giriş: 27.06.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü oyuncu Özgür Özberk'in darbedildiği görüntüler ortaya çıktı - Son dakika magazin haberleri
HABERTURK.COM

Özgür Özberk, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşamıştı. Ünlü oyuncu, yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından saldırıya uğramıştı.

Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Özgür Özberk, süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darbedildi.

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Özgür Özberk'in darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Videoda araçtan inen sürücü, oyuncuya tekme yumruklarla saldırdığı görüldü. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Sürücü, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak sürücüden şikâyetçi olmuştu.

"YERDE KAFAMA TEKME YEDİM"

Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Özgür Özberk, "Yaya geçidine hızla giren araca "Kardeşim, dikkat etsene' dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özberk, daha sonra takipçilerini "Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi..." sözleriyle uyardı.

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Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş

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