Konservatuara başlamadan önce basketbol oynayan ve basketbolda profesyonel olma yolunda ilerleyen Özgür Ozan, şu an spor olarak basketbol oynadığını ve ileride basketbol koçu rolü gelirse seve seve oynayacağını söyledi.
Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.
"İNSANLARI BUNA NASIL İNANDIRACAĞIZ?"
Başarılı oyuncu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeniden başladığı dönem ile 'Arka Sokaklar’a başladığı dönemin aynı olmasından dolayı dizide yer almadığını söyledi.
Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. ‘İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?’ diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban’ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" ifadelerini kullandıi.
Kendini seyrederken duygulandığını söyleyen Özgür Ozan, polislerin çok zor bir iş yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Benim de böyle tuhaf bir tarafım var. Kendimi seyrederken duygulanıyorum. Onun vurulmasını, başından geçen kötü olaylardan çok etkileniyorum. Sanki ben değil de başkasını seyrediyormuşum gibi... Bir başka mesleği oynuyorsunuz. O meslekle empati kurabilmeniz için o mesleği çok iyi biliyor ve çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Polislik mesleğinde de biz sadece pasaport ve ehliyet alırken karşılaşıyoruz ya da radara takıldığımız zaman memur arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Ama işin içine girdiğiniz zaman mesleğin ne kadar zor olduğunu, biz sadece dizi çekerken bile çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı görüyoruz... O insanlar 7/24 başkasının namusunu, başkasının hayatını kendi hayatlarına tercih edecek kadar onurlu bir meslek yapıyorlar. Biz bunu hissettiğimiz zaman ekrana yansıtabiliyoruz. O mesleği hissedebildiğimiz zaman zaten insanlara inandırıcı olabiliyoruz. Onlarla empati kurabilmemiz çok önemliydi."
"BEN BİLE ÇOK ÜZÜLDÜM"
Seyircinin 'Hüsnü Çoban' karakteriyle birçok noktada empati kurduğunu belirten oyuncu, "Seyirci Hüsnü’nün başına bir şey geldiği zaman çok üzülüyor. Biliyorsunuz benim bir dönem vurulma hikayem oldu, ben bile çok üzüldüm bana" dedi.
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