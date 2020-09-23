İletişim danışmanı Özgür Aras, YouTube'da Dilimi Tutamadım isimli programa konuk oldu. Aras, hayatı boyunca affedemeyeceği kişinin oyuncu Nurseli İdiz olduğunu açıklayarak İdiz'e olan kızgınlığını dile getirdi.

1999 yılında yaşamını yitiren yakın dostu Ajlan Büyükburç'tan bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Özgür Aras, sektöre nasıl girdiğini anlattı.

Aras, Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının tam anlamıyla değiştiğini söyledi.

"ONUN ÜMÜĞÜNÜ SIKARIM"

Yaşamı boyunca affetmeyeceği tek kişinin oyuncu Nurseli İdiz olduğunu da söyleyen Aras, İdiz için "Getirseler onun ümüğünü sıkarım" diyerek oyuncuya olan kızgınlığını dile getirdi.