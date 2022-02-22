Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın hayatı ve dizileri!

Birbirine çok düşkün üç kız kardeşin hikayesini ekrana taşıyan Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosu sosyal medyanın gündeminde. Kardeşlerin en büyüğü olan Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya ismi merak konusu oldu. Özgü Kaya'nın dizileri ve filmleri diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya hakkında merak edilenler...

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Oyuncu Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şu an 25 yaşında olan Özgü Kaya 1,68 boyundadır.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı. 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Özgü Kaya sonrasında sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı.

ÖZGÜ KAYA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Özgü Kaya'nın kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile birlikte olduğu biliniyor.