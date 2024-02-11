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        Haberler Gündem Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı - Haberler

        Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı

        Özgecan Aslan bundan 9 yıl önce üniversitedeki dersinden çıktıktan sonra evine dönmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından vahşice katledilmişti. Özgecan Aslan ölümünün 9'uncu yılında Mersin'deki mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:37
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        "Özgecan Aslan her evin kızı oldu"
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 yıl önce bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), mezarı başında anıldı.

        Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi.

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        Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Burada Aslan'ı anan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

        "ÖZGEM'DEN SONRA 5 BİN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

        Songül Aslan, "Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Devletimizin artık buna el atmasını istiyoruz. Özgem'den sonra 5 bin kadın öldürüldü. Hiç kimsenin evladı öldürülmesin. Çok acı bir şey. Ölene kadar da unutulmaz bu acı" dedi.

        "ÖZGECAN ASLAN BİZİM KIZIMIZ OLARAK DÜNYAYA GELDİ AMA HER EVİN KIZI OLDU"

        Mehmet Aslan ise "Ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ifade ettiğimiz duyguları maalesef büyük bir kesim anlamadı, anlamamış. Özgecan Aslan, bizim kızımız olarak dünyaya geldi ama kalbi olan, vicdanı olan, canı olan her anne-babanın kızı oldu. Her evin kızı oldu. Kadına şiddetin önüne geçmek mümkün değil, binlerce yıldır olduğu gibi. Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için insanların okuması, düşünmesi, akletmesi lazım" diye konuştu.

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        #Özgecan Aslan
        #Mersin
        #haberler
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