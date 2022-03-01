Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Özge Yağız: 'Baba'nın özgünlüğü beni çok etkiledi

SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Baba'da rol alan Özge Yağız, hem diziyi hem de bilinmeyenlerini anlattı

01.03.2022 - 08:19 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • 'Baba'nın hikâyesinde seni en çok ne etkiledi?

    Dili, karakterleri ve tabii ki özgünlüğü beni çok etkiledi.

    Haluk Bilginer ile baba-kız rolündesin. Böylesine usta bir sanatçıyla aynı projede yer almak sana neler hissettiriyor?

    Bir hayaliniz gerçekleştiğinde başta rüya mı değil mi anlayamıyorsunuz. Çekimlere başladığımız günden beri hep yeni bir şey öğrenme isteğiyle sete koşuyorum, çok şanslıyız.

  • Bir ailenin anlatıldığı dizide rol alıyorsun. Gerçek hayatta nasıl bir ailede büyüdün, nasıl bir çocukluk geçirdin?

    Birbirimize çok bağlı bir aileyiz; özellikle annem, ablam ve ben... Mutlu ve dolu dolu bir çocukluk geçirdim. Eğitime çok önem veren ama asla baskıcı olmayan bir ailede büyüdüm. Bir ablamın olması bana kendimi hep şanslı hissettirdi. Onun yaşadığı her şey benim daha yaşamadan tecrübeler edinmeme yardımcı oldu.

  • Sizi Türkan Şoray ile Oya Aydoğan'ın gençlik yıllarına benzetiyorlar...

    Böyle cümleler duyunca o kadar onore oluyorum ki… Başarılarını, karakterlerini, kalplerinin güzelliklerini kendi zamanından günümüze taşıyan eşsiz isimler onlar. Tırnakları dahi olabilirsek ne büyük şans.

  • Seni ne kızdırır? 'Tahammül edemem' dediğin davranışlar neler?

    Haksızlık ve üslupsuzluk. Gösteriş meraklılığına ve sürekli yapılan ısrarcılığa tahammül edemem pek.

    Aşkı nasıl tanımlıyorsun?

    Bahar, bir insanla gelebilir insana.

  • Uzun süredir meslektaşın Gökberk Demirci ile birliktelik yaşıyorsun. Setlerden arta kalan zamanlarınızda ne yapmak size iyi geliyor?

    Rutinlerimizi. Çünkü yoğun çalışmak, rutin yaptığınız şeylerin aslında en değerlisi olduğu gerçeğini anlamanızı sağlıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.